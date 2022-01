Kalterer überzeugt zum fünften Mal

Klobenstein – Matthias Morandell vom SV Kaltern hat sich am Samstag in der Eishalle in der Arena Ritten mit einer Topleistung von 729 Punkten in 4 Durchgängen wieder zum Italienmeister in der Serie A im Zielwettbewerb gekürt. Es war sein 6. Einzeltitel, der 5. in Folge. Mit 674 Punkten erreichte Karl Abfalterer (Luttach) Platz 2. Renè Aichner (Teis) kam mit 654 Punkten auf Rang 3.

„Heute hat einfach alles gepasst. Es ist perfekt gelaufen“, freute sich Morandell. Nach dem Sieg bei der Italienmeisterschaft der Serie A im Mannschaftsspiel ging auch der Italienmeistertitel im Zielwettbewerb in der Serie A nach Kaltern. Die 8 Bestplatzierten haben sich für die Ausscheidung zur WM qualifiziert, woran schlussendlich 3 teilnehmen können. Die guten Leistungen lassen jedenfalls auf gute Medaillenchancen bei der Heim-WM hoffen, welche bereits in 3 Wochen auf dem Ritten stattfinden wird. Die weiteren Platzierungen: 4. Martin Kerschbaumer (Seiser Alpe) 635 Punkte; 5. Markus Niederkofler (Luttach) 623; 6. Stefan Roalter (Eppan Berg) 620; 7. Hubert Lang (Teis) 614; 8. Manfred Mair am Tinkhof (Luttach) 613. Die Serie B gewann am Sonntag in der Eishalle in Klobenstein Patrick Rottensteiner vom SV Völs mit 322 Punkten vor Matthias Matzoll (Seiser Alpe/316) und Walter Plattner (Girlan/307).

Bei den Damen holte sich am Sonntag in der Arena Ritten Nadya Dezini vom SV Lana vor der Titelverteidigerin und Vereinskollegin Sophia Enderle erstmals den Italienmeistertitel im Zielwettbewerb. Dezini, die nach der Vorrunde noch auf Platz 2 hinter Enderle gelegen ist, konnte im spannenden Finaldurchgang knapp die Führung übernehmen. Dezini erzielte nach den vier gespielten Durchgängen 589 Punkte, Teamkollegin Enderle lag mit 585 Punkten lediglich vier Punkten dahinter. Marion Huber (Stegen) konnte sich mit 578 erzielten Punkten den dritten Platz sichern. Punktegarant Melanie Eder (Moritzing) erreichte mit 563 Punkten den vierten Rang. „Ich bin überglücklich, dass es dieses Jahr mit dem Italienmeistertitel geklappt hat. Die letzten beiden Jahre landete ich auf dem zweiten Rang, heuer konnte ich endlich gewinnen“, freute sich Nadya Dezini: „Jetzt gilt die ganze Aufmerksamkeit der Junioren-WM hier auf dem Ritten in 2 Wochen, wo ich auch auf die eine oder andere Medaille hoffe.“ Voriges Jahr gewann Sophia Enderle vor Dezini die Zielmeisterschaft. Mit diesem Doppelsieg haben die Lananer Damen ihre Topform nach dem Sieg bei der Italienmeisterschaft im Mannschaftsspiel vor zwei Wochen bestätigt. Die weiteren Ergebnisse: 5. Maria Romen (Eppan Berg) 550 Punkte; 6. Waltraud Mulser (Moritzing)536; 7. Natalie Schwarz (Lana) 514; 8. Karin Prast (Moritzing) 512.