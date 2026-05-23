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Lettland bezwingt die USA

Kampf um Viertelfinalticket spitzt sich zu

Samstag, 23. Mai 2026 | 23:23 Uhr
Lettland bezwingt die USA
APA/APA/KEYSTONE/ANDREAS BECKER
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Von: APA/sda

Während der Schweizer Eishockey-Express bei der Heim-WM auch gegen Ungarn ungebremst weiterrollte (9:0), tobt hinter dem Topduo ein Vierkampf um zwei Viertelfinal-Tickets. Deutschland wahrte seine Chance mit dem 6:2 gegen Österreich ebenfalls wie Lettland. Dem Team aus dem Baltikum gelang mit dem 4:2 gegen die USA ein Überraschungssieg. Der Olympiasieger und Titelverteidiger muss vor den beiden abschließenden Partien gegen Ungarn und Österreich um das Weiterkommen bangen.

Für Österreich (9 Punkte) läuft damit alles auf ein finales Duell am Dienstag gegen die USA (5) hinaus. Deutschland (7) steht im letzten Spiel vor einem Pflichtsieg gegen punktelose Briten und muss anschließend auf Schützenhilfe hoffen. Denn im Fall von Lettland (6) ist gegen Großbritannien und Ungarn noch mit kräftigem Punktezuwachs zu rechnen. Die weiter makellose Schweiz (18) und Finnland (15) – Österreichs Gegner am Sonntag – sind bereits fix weiter.

Schweden muss zittern

In Gruppe B kassierte Schweden beim 2:3 gegen die weiterhin überraschend starken Norweger bereits die dritte Niederlage im Turnier. Dabei musste der spielerisch überlegene WM-Dritte des Vorjahres gleich zwei Gegentore bei eigenem Powerplay hinnehmen und verschoss zudem einen Penalty. Zum Abschluss wartet ein Duell mit der Slowakei, die ihrerseits zuvor noch auf die ungeschlagenen Kanadier trifft.

Die Slowaken kassierten am Samstag im Nachbarduell mit Tschechien im fünften Spiel ihre erste Niederlage, nachdem sie die Partie zweimal ausgeglichen hatten. Das Siegtor zum 3:2 für die Tschechen erzielte der 40-jährige Captain Roman Cervenka. Der Treffer war allerdings umstritten, da er den Puck mit dem Schlittschuh entscheidend abfälschte.

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