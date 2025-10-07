Aktuelle Seite: Home > Sport > Kane kann sich längere Münchner Zeit “definitiv vorstellen”
Kane hat sich in München eingelebt

Kane kann sich längere Münchner Zeit "definitiv vorstellen"

Dienstag, 07. Oktober 2025 | 14:26 Uhr
Kane hat sich in München eingelebt
APA/APA/dpa/Matthias Balk
Von: APA/dpa

Harry Kane kann sich eine Vertragsverlängerung bei Bayern München vorstellen. Der Top-Torschütze der deutschen Fußball-Bundesliga hat aktuell noch einen Vertrag bis 2027 beim Rekordmeister. “Was einen Verbleib darüber hinaus angeht, kann ich mir das definitiv vorstellen”, sagte der 32-Jährige am Dienstag bei einem Medientermin im englischen Teamcamp. Noch habe es diesbezüglich aber keine Gespräche gegeben.

In den bisherigen sechs Bundesliga-Spielen hat Kane bereits elf Treffer erzielt. In der Champions League hat er nach zwei Partien vier Tore auf dem Konto. Sehen wir also den besten Kane, den es jemals gab? “Ich habe mich auf jeden Fall noch mehr angestrengt, um noch besser zu werden, mich noch gesünder zu ernähren und noch mehr im Fitnessstudio zu trainieren”, sagte der Stürmer.

Eine Rückkehr in die Premier League kann er sich aktuell nur schwer vorstellen. “Ich weiß nicht”, sagte Kane. “Hätten Sie mich gefragt, als ich frisch zum FC Bayern gewechselt bin, hätte ich mit Sicherheit gesagt, dass ich zurückkommen würde.” Aber jetzt habe sich das ein wenig geändert. Ausschließen würde er es aber nicht.

