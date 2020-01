Karate-Champion George Tzanos in Mühlbach

Mühlbach – Das Jahr 2020 hat für die Athleten des „Karate Mühlbach“ auf eine unerwartete und einzigartige Weise begonnen: George Tzanos, Gewinner der World Games, zweimaliger Karate-Europameister sowie mehrfacher Griechischer Meister hat am Freitag ein Kumite-Stage in Mühlbach angeboten.

Der Grieche George Tzanos verbringt wenige Kilometer von der Marktgemeinde Mühlbach entfernt seinen Winterurlaub. Ganz zufällig hat der Trainer des Karate Mühlbach, Martin Pezzei, dies erfahren und ihn unverzüglich kontaktiert mit der Bitte, zu einem Training nach Mühlbach zu kommen. „Obwohl die Ferien dazu dienen abzuschalten, mich zu erholen und Kraft zu tanken, komme ich aufgrund unserer mehrjährigen Freundschaft sehr gerne nach Mühlbach“, so Tzanos. Keine 24 Stunden später trainieren mehrere Athleten des „Karate Mühlbach“ mit diesem Champion, der sich auf die heurige Olympiade in Tokio vorbereitet.

Beim Training mit Jugendlichen und Erwachsenen hat Tzanos sowohl in didaktischer als auch in methodischer Hinsicht eine Fülle und Vielfalt gezeigt, was eine entsprechende Begeisterung bei den Teilnehmern zur Folge hatte. „Zwei Stunden Training, um das ganze Jahr zu profitieren“, so hatte eine Teilnehmerin dieses Stage auf den Punkt gebracht.

Es war ein wahres Geschenk für Karate Mühlbach, dass ein derartiger Athlet auf Weltniveau die Athleten der Marktgemeinde geschult, geformt und auf die kommenden Herausforderungen vorbereitet hat. „Ein Traum wurde Wirklichkeit” – so Trainer Pezzei – “da uns Tzanos nicht nur Techniken und Strategien, sondern viel von seinen Trainingsmethoden, seiner Philosophie und seinem Verständnis von Karate vermittelt hat.“