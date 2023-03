„Karate ist weit mehr als reine Technik“

Mühlbach – Der Ruf von Karate-Meister Claudio Artusi ist ihm vorausgeeilt und die hohen Erwartungen der Athleten von Karate Mühlbach wurden beim zweitägigen Lehrgang sogar weit übertroffen. Meister Artusi verstand es, neben karatespezifischen Partnerübungen immer wieder auf die ethischen Werte dieser Kampfsportart einzugehen, geschichtliche Zusammenhänge aufzuzeigen und deutlich zu machen, dass Karate weit mehr als reine Technik ist.

Claudio Artusi ist auf nationaler Ebene verantwortlich für den Karate-Stil „Wado Ryu“ in der Föderation FIK (Federazione Italiana Karate). Er hat bei den wichtigsten Vertretern dieser Stilrichtung trainiert und ist durch seine jahrelangen Studien weit über die Grenzen hinaus als Experte des Wado Ryu anerkannt. „Dass er in die Marktgemeinde Mühlbach gekommen ist, ist für uns eine große Ehre und ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte von Karate Mühlbach“, so Trainer Martin Pezzei.

Festgelegte Partnerübungen bildeten den Kern dieser hochkarätigen Fortbildung. Dabei wurden Angriffstechniken trainiert, bei denen neben den karatetypischen Hand- und Fußtechniken auch Wurftechniken geübt wurden, sowie kampftaktische Möglichkeiten, den Gegner zu kontrollieren und sein Gleichgewicht zum eigenen Vorteil zu beeinflussen.

„Dieser zweitägige Lehrgang ist auf die Fülle und Vielfalt des Karate-Stils Wado Ryu eingegangen und wir haben einmal mehr die große Bandbreite dieses Stils erleben dürfen“, so Pezzei.

Claudio Artusi

Claudio Artusi (*1955) beschäftigt sich seit 1967 mit Kampfkünsten. Zunächst hat er Judo gelernt und mit 17 Jahren begonnen, Karate zu praktizieren. Seit Ende der 1990er Jahre hat Artusi verschiedene weitere Kampfkünste erlernt. Artusi ist als passionierter Forscher bekannt und in der FIK (Federazionie Italiana Karate) verantwortlich für den Karate-Stil „Wado Ryu“, der auch in Mühlbach praktiziert wird.