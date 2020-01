Karate Mühlbach: 13 Podestplätze für 19 Athleten

Mühlbach – Über 40 Vereine mit fast 800 Athleten aus Nord-Ost-Italien haben gestern bei der ersten Etappe des dreiteiligen interregionalen Karate-Turniers der FIK (Federazione Italiana Karate) in Maser (TV) teilgenommen. Karate Mühlbach war mit 19 Athleten vertreten und hat durch großartige Ergebnisse ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt.

In den beiden Disziplinen Kata (Formwettkampf) und Kumite (Zweikampf) messen sich Athleten in drei verschiedenen Etappen. Monatlich findet eine dieser Etappen statt – wer am Ende am meisten Punkte gesammelt hat, wird in der Gesamtwertung das Turnier gewinnen. Eine hervorragende Ausgangslage haben die 19 Athleten von „Karate Mühlbach“ durch ihre herausragenden Leistungen gesetzt. Besonders hervorgehoben sei die großartige Leistung jener Athleten von Karate Mühlbach, die gestern ihren ersten Wettkampf bestritten haben.

Sechs Podestplätze im Kata

Im Kata konnte zwar kein Sieg errungen werden, mit fünf Silbermedaillen (Manuel Knapp, Christian Schönegger, Patrick Pistocchi, Margit Zerle und Martin Pezzei), sowie einer Bronzemedaille (Karin Pezzei) und weiteren Platzierungen, die zum Teil nur knapp nicht für das Podest gereicht hatten, hat Karate Mühlbach einmal mehr seine Klasse im Kata unter Beweis gestellt. Eine besondere Freude für das Team war, dass auch jene Athleten, die das erste Mal an einem Karate-Wettkampf teilgenommen hatten, überzeugen konnten und wichtige Erfahrungen gesammelt haben. Trotz guter Leistungen nicht auf das Podest gekommen sind: Paul Fischnaller, Laura Grünfelder, Gabriela Huber, Sophie Unterpertinger, Celina Volgger, Michael Pezzei, Florian Fischnaller, Fabian Pezzei, Paula Schönegger, Franziska Lamprecht, Frida Schweiger und Veronika Zimmerhofer.

Sieben Podestplätze im Kumite

Der Zweikampf (Kumite) ist die eigentliche Stärke der Athleten des „Karate Mühlbach“. Gleich vier Athleten konnten in ihren jeweiligen Kategorien den obersten Podestplatz erzielen und ausdrucksstark aufzeigen, wie sehr das intensive Training die erhofften Früchte bringen kann: Gold ging an Patrick Pistocchi, Michael Pezzei, Frida Schweiger und Julian Vaja. Bronze erkämpften sich Fabian Pezzei, Celina Volgger und Martin Pezzei. Diesmal nicht auf das Podest gekommen sind Florian Fischnaller, Manuel Knapp, Franziska Balzarek und Sophie Unterpertinger.