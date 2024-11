Karate Mühlbach on tour

Am Samstag in Tschechien, am Sonntag im Veneto

Von: luk

Mühlbach – Am Samstag in Tschechien, am Sonntag im Veneto: Am Samstag gewinnt Madleen Unterhuber beim Euro Grand Prix in Pilsen Bronze; am Sonntag sammelt Karate Mühlbach beim Trofeo Veneto in Bovolone (VR) fünf Gold-, vier Silber- und eine Bronzemedaille.

Beim Euro Grand Prix in Pilsen (Tschechien), an dem drei Athleten von Karate Mühlbach teilgenommen hatten, wurde im „Round Robin – System“ (jeder gegen jeden) gekämpft. Madleen Unterhuber gewann Bronze und hat ihr Potential auf dieser internationalen Bühne unter Beweis gestellt.

Beim „Round Robin – System“ scheidet man nicht aus, wenn man einen Kampf verliert, sondern es gewinnt jene Person, die von den insgesamt sechs Kämpfen am meisten Siege für sich entscheiden kann.

Madleen Unterhuber (Anwärter, -54kg) hat auf beeindruckende Weise vier der sechs Kämpfe für sich entschieden und damit Bronze gewonnen. Ihre Gegnerinnen, zwei aus den Niederlanden, je eine aus Deutschland, Tschechien, Estland und aus der Ukraine, hatten sich durch Erfahrung ausgezeichnet, „Madleen hat es aber geschafft, vieles vom intensiven Training der vergangenen Wochen umzusetzen und hat sich den Podestplatz nicht nur erarbeitet, sondern auch verdient“, so Trainer Martin Pezzei.

Laura Peintner (Junioren, -59) hatte eine besonders schwierige Kategorie, weshalb das Podest diesmal für sie nicht in Reichweite lag. Florian Fischnaller (U21, -75kg) hat ganz knapp den dritten Platz verpasst, gleichzeitig aber ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt, da er den Favoriten des Turniers mit 5:2 besiegt hatte. „Mit Platz vier gibt es zwar keine Medaille, aber Florians Leistungen lassen uns zuversichtlich auf unsere Ziele in dieser Saison blicken“, so Pezzei.

Beim Trofeo Veneto der FIK (Federazione Italiana Karate) in Bovolone (VR) hat Karate Mühlbach gestern mit zehn Athleten in den beiden Kategorien Kumite (Zweikampf) und Kata (Formwettkampf) teilgenommen und insgesamt fünf Gold-, vier Silber- und eine Bronzemedaille gewonnen.

Da der erste interregionale Wettkampf nur zwei Monate nach Saisonbeginn durchgeführt wurde, hat sich Karate Mühlbach vor allem auf das Kumite (Zweikampf) konzentriert, da beim Training in Mühlbach darauf ein besonderer Schwerpunkt gelegt wird. Ausnahmslos alle sechs Athleten, die in dieser Disziplin angetreten sind, konnten einen Podestplatz erreichen: Gold ging in ihrer jeweiligen Kategorie an Maria Peintner, Julia Mair und Jakob Silgoner. Silber haben Anna Gallmetzer und Frida Schweiger gewonnen, während Bronze an Lorenz Mantinger ging. „Vier dieser sechs Athleten haben ihren ersten Kumite-Wettkampf bestritten und es galt zu sehen, wie sie sich unter Wettkampfbedingungen verhalten – ihre Leistungen waren beeindruckend und sind Grund großer Freude“, so Trainer Martin Pezzei.

Für einige Athleten gab es in den vergangenen Wochen zusätzlich eine spezielle Vorbereitung für den Kata-Wettkampf – und dieses Training sollte sich bezahlt machen: Gold gewonnen haben Julia Mair und Celina Volgger, Silber ging an Maria Peintner und Laura Grünfelder; das Podest knapp verpasst haben Sophie Unterpertinger, Anna Gallmetzer und Aron Leitner.