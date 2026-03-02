Karate Mühlbach schlägt zu

Von: luk

San Martino di Lupari/Mühlbach – Bei der zweiten Etappe eines dreiteiligen Karate-Turniers, das gestern in San Martino di Lupari (PD) ausgetragen wurde, hat Karate Mühlbach drei Gold-, zwei Silber- und sechs Bronzemedaillen gewonnen und damit die Erfolge der ersten Etappe übertroffen.

Bei jeder der drei Etappen sammeln die Teilnehmer entsprechend ihrer Platzierung Punkte – mit dem Ziel, nach der dritten Etappe in der Gesamtwertung das Podest zu erklimmen. In einem zeitlichen Abstand von rund einem Monat werden diese drei Etappen ausgetragen, sodass Konstanz das wichtigste Kriterium dieses interregionalen Turniers darstellt.

Kumite

Dass der Zweikampf (Kumite) die Stärke von Karate Mühlbach darstellt, zeigen die Platzierungen: Gold gewonnen haben Anna Gallmetzer und Norbert Öttl; auf Platz zwei sind Jonas Malleier und Maria Peintner gekommen; Bronze ging an Julia Mair, Laura Peintner, Florian Fischnaller und Lorenz Mantinger. Jakob Silgoner musste sich diesmal mit Platz fünf zufriedengeben.

Kata

Im Form-Wettkampf (Kata) konnte Tobias Erschbaumer an den Erfolg der ersten Etappe anknüpfen und erneut Gold für sich entscheiden. Bronze gewonnen haben Greta Fischer und Julia Mair. Nicht auf das Podest gekommen, aber wertvolle Punkte gesammelt haben: Hannah Bruni (Platz 4), Maria Peintner (Platz 5), Anna Gallmetzer und Noel Stifter (beide Platz 6), Alan Stifter (Platz 7), Pia Putzer und Lorenz Mantinger (beide Platz 8); nicht ins Finale der besten acht Athleten geschafft haben es diesmal: Linda Inkinen, Leni Rastner, Michaela Amort, Nina Seebacher und Jonas Malleier.