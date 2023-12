Karate Mühlbach triumphiert beim „Golden Cup“

Mühlbach – Beim „Golden Cup“, dem ersten nationalen Wettkampf der Karate-Saison 2023-2024, ist Karate Mühlbach seinem Anspruch gerecht geworden und holt Edelmetall nach Südtirol.

In Orvieto (TR) wurde das erste nationale Karate-Turnier der FIK (Federazione Italiana Karate) am 2. und 3. Dezember ausgetragen; teilnehmen durften ausschließlich Braun- und Schwarzgurte – Karate Mühlbach war mit drei Athleten am Start.

Der 18-Jährige Fabian Pezzei hat seine Kategorie (Seniores, -80 kg) dominiert und verdientermaßen Gold gewonnen. Jeweils 6:0 hat er die beiden ersten Kämpfe gewonnen, dann 5:2 das Halbfinale und das Finale 7:0.

Die 15-Jährige Frida Schweiger (Cadetti, +55 kg) hat ihre ersten beiden Kämpfe souverän für sich entschieden (4:0 und 5:0), das Halbfinale aber 0:5 verloren; in der Trostrunde konnte sie dank eines eindeutigen 6:0 die Bronzemedaille gewinnen.

Der 18-Jährige Florian Fischnaller konnte seine ersten beiden Kämpfe mit 3:0 und 6:0 für sich entscheiden. Im Halbfinale lag er mit 2:1 in Führung, wurde dann aber disqualifiziert. In der Trostrunde unterlag er mit 0:2 und musste sich deshalb mit Platz fünf zufriedengeben.

„Unsere Athleten zeichnet nicht nur aus, dass sie kaum Gegenpunkte bekommen, sondern vor allem ist es ihre Stärke im taktischen Bereich, die den Unterschied ausmacht; die Fähigkeit, von einem Kampf auf den nächsten die Strategie anzupassen, zeugt vom hohen Niveau unserer Athleten“, so Trainer Martin Pezzei, der gerne alle drei Athleten auf dem Podest gesehen hätte und deshalb betont: „Was diesmal leider noch nicht möglich war, werden wir beim nächsten nationalen Wettkampf im Februar nachholen.“