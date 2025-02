Karate Mühlbach triumphiert in Cervia

Von: Ivd

Cervia – Am Wochenende fand in Cervia (RA) ein nationales Karate-Turnier der FIK (Federazione Italiana Karate) statt, bei dem Karate Mühlbach mit elf Athleten angetreten ist und vier Podestplätze in der Disziplin Kumite (Zweikampf) sowie fünf Medaillen im Kata (Form-Wettkampf) errungen hat.

Der nationale Grand Prix der FIK ist das einzige Karate-Turnier der FIK, an dem sowohl Farb- als auch Schwarzgurte teilnehmen können. Karate Mühlbach ist mit sechs Farbgurten sowie mit fünf Braun- und Schwarzgurten angetreten und hat beeindruckende Leistungen gezeigt.

Kumite (Zweikampf)

Gold gewonnen haben Julia Mair (Zöglinge, bis Grüngurt, plus 47 Kilogramm) und Celina Volgger (Junioren, bis Blaugurt, minus 58 Kilogramm); Anna Gallmetzer (Zöglinge, bis Grüngurt, minus 47 Kilogramm) hat die Silbermedaille für sich entscheiden können, während Madleen Unterhuber (Junioren, Braun- und Schwarzgurte, minus 58 Kilogramm) Bronze gewonnen hat. Nicht auf das Podest gekommen sind diesmal Laura Peintner (Junioren, Braun- und Schwarzgurte, plus 58 Kilogramm), Lorenz Mantinger (Senioren, Braun- und Schwarzgurte, minus 68 Kilogramm) und Florian Fischnaller (Senioren, Braun- und Schwarzgurte, minus 74 Kilogramm).

Kata (Form-Wettkampf)

Julia Mair (Zöglinge, Gelb- und Orangegurte) und Celina Volgger (Junioren, Grün- und Blaugurte) haben den obersten Podestplatz erklommen. Silber ging an Greta Fischer (Anwärter, Gelb- und Orangegurte) und Anna Gallmetzer (Zöglinge, Gelb- und Orangegurte), während Emilia Bruni (Zöglinge, Gelb- und Orangegurte) Bronze für sich entscheiden konnte. Das Podest verpasst haben diesmal Laura Grünfelder (Anwärter, Grün- und Blaugurte) mit Platz fünf und Aron Leitner (Junioren, Braun- und Schwarzgurte) mit Platz acht.

Resümee

Im Kumite sind alle Farbgurte von Karate Mühlbach auf das Podest gekommen, was das Trainerteam besonders freut. Bei den Braun- und Schwarzgurten hat es für Karate Mühlbach nur einen einzigen Podestplatz gegeben. „Weitere Medaillen waren zum Greifen nahe, doch hat diesmal die nötige Portion Glück gefehlt“, so Trainer Martin Pezzei.

Im Kata haben alle Athleten von Karate Mühlbach überzeugt – wenn auch nicht alle ihr angestrebtes Ziel erreichen konnten. „Entscheidend bleibt, sich von Wettkampf zu Wettkampf zu steigern und konstante Leistungen zu erbringen, wofür unsere Athleten bekannt sind“, so Pezzei, der zuversichtlich auf die kommenden Herausforderungen blickt.