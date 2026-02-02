Karate Mühlbach übertrifft alle Erwartungen

Von: luk

Mühlbach – Vier Gold-, zwei Silber- und eine Bronzemedaille hat Karate Mühlbach am Wochenende beim Grand Prix Nazionale in Genzano di Roma (RM) gewonnen und damit alle Erwartungen weit übertroffen.

Über 1000 Athleten haben an diesem nationalen Karate-Turnier in den beiden Disziplinen Kumite (Zweikampf) und Kata (Formwettkampf) teilgenommen – darunter sieben Athleten von Karate Mühlbach.

„Im Kumite wurden Wunschträume wahr“, so das Trainerduo Fabian und Martin Pezzei: In seinem ersten nationalen Turnier hat Norbert Öttl (Master, bis Blaugurt) in beeindruckender Weise Gold gewonnen. Premiere war es auch für Anna Gallmetzer (Zöglinge, Braun- und Schwarzgurte, -47kg) und Maria Peintner (Zöglinge, Braun- und Schwarzgurte, -42kg), die erstmals bei einem nationalen Wettkampf in der Kategorie der Braun- und Schwarzgurte angetreten sind. Beide haben ihr Talent, ihre Kampf-Intelligenz und ihr Potential auf eindrucksvolle Weise unter Beweis gestellt, Gold gewonnen und sogar von den Trainern der Gegnerinnen viel Lob erhalten. Gold gewonnen hat auch Jakob Silgoner (Senioren, bis Blaugurt, -74kg) – auch er hat seinen ersten nationalen Wettkampf bestritten. „Die intensive und zielgerichtete Vorbereitung der letzten Monate hat sich gerechnet und unsere Erwartungen wurden weit übertroffen“, so Pezzei, der sich besonders für Jonas Malleier (Zöglinge, bis Blaugurt, -50kg) freut, der Silber gewonnen hat; auch Malleier hat sein erstes nationales Turnier bestritten, hat beeindruckende Kämpfe in der Vorrunde gezeigt, sich im Halbfinale dann selbst übertroffen und ist erst im Finale knapp mit 4:3 unterlegen. Nicht in Reichweite war das Podest für Florian Fischnaller (Senioren, Braun- und Schwarzgurte, -80kg) und Lorenz Mantinger (Senioren, Braun- und Schwarzgurte, -68kg), die sich trotz starker Leistungen mit Platz sieben abfinden mussten.

Im Kata hat Jonas Malleier (Zöglinge, Gelb- und Orangegurte) alle überrascht und mit seiner Silbermedaille ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Bronze gewonnen hat Maria Peintner, die erstmals in der Kategorie der Braun- und Schwarzgurte angetreten ist; das Podest verpasst hat Anna Gallmetzer (Zöglinge, Braun- und Schwarzgurte) mit Platz sechs.

„Zugegeben, das Training verlief ganz nach Plan, die Athleten sind verletzungsfrei geblieben und unser Trainingsprogramm konnten wir genau nach unseren Vorstellungen umsetzten – dass es dann aber derart gut läuft, ist kaum zu glauben und motiviert uns, genauso fokussiert und zielgerichtet weiterzuarbeiten“, so Pezzei.