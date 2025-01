Kasper mit Tor und Assist bei nächstem Detroit-Sieg

Von: APA/Reuters/dpa

Die Detroit Red Wings haben in der NHL ihren sechsten Sieg in Serie gefeiert. Gegen die Chicago Blackhawks gab es am Freitagabend (Ortszeit) einen 5:3-Erfolg, bei dem sich der Kärntner Eishockey-Profi Marco Kasper mit einem Tor und einer Vorlage stark präsentierte. Im dritten Drittel assistierte der 20-Jährige beim ersten NHL-Tor von Albert Johansson (48.), ehe er eineinhalb Minuten vor Schluss ins leere Tor traf und damit den Sieg endgültig fixierte.

Es war der dritte Treffer in dieser Saison von Kasper, der 15 Minuten auf dem Eis stand und noch zwei weitere Torschüsse hatte. Auch Alex DeBrincat und Lucas Raymond konnten sich ein Tor und einen Assist gutschreiben lassen, außerdem traf Andrew Copp. Überragender Mann für die Red Wings war Patrick Kane, der gegen seinen Ex-Club drei Assists registrierte.

Nach einer schwachen ersten Saisonhälfte ist Detroit mittlerweile gut in Form. Mit 19 Siegen aus 41 Spielen steht das Team auf Rang elf im Osten, ist aber nur noch zwei Punkte von einem Play-off-Platz entfernt.