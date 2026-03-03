Kasper spielte bei Detroits Erfolg in Nashville auf

Von: apa

Marco Kasper hat sich in der NHL beim 4:2-Erfolg seiner Detroit Red Wings bei den Nashville Predators ins Rampenlicht gespielt. Der Kärntner schrieb am Montag (Ortszeit) zwei Assists an und wurde danach als bester Spieler der Partie gekürt. Für Kasper waren es seine Scorer-Punkte 14 und 15 in dieser Saison. Von Cheftrainer Todd McLellan gab es Lob. “Marco war heute beeindruckend”, sagte Detroits Coach.

Kasper bereitete zunächst das 1:0 durch Emmitt Finnie (5.) vor. Beim 3:2 stand der 21-Jährige im Unterzahlspiel seines Teams auf dem Eis, eroberte den Puck und fuhr einen erfolgreichen Konter, den Albert Johansson verwertete (37.). Detroit hat nun zwei der jüngsten drei Spiele gewonnen, in der Eastern Conference sind die Red Wings aktuell Vierter.

Für Marco Rossi und die Vancouver Canucks stehen hingegen weiter Niederlagen zu Buche. Das 1:6 daheim gegen die Dallas Stars war die sechste in Folge für die Kanadier. Dallas hat hingegen nun neun Siege en suite zu Buche stehen. Rossi stand bei drei Gegentoren auf dem Eis.