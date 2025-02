Kasper-Tor bei 5:4-Sieg von Detroit gegen Anaheim

Von: apa

Marco Kasper hat Sonntagabend (Ortszeit) beim 5:4-Sieg der Detroit Red Wings gegen die Anaheim Ducks den Auftakttreffer (4.) erzielt. Es war der bereits zehnte Treffer des 20-jährigen Kärntner Stürmers in der laufenden NHL-Saison. Die weiteren Detroit-Tore in der regulären Spielzeit schossen Alex DeBrincat (5.), Patrick Kane (6.) und J.T. Compher (23.) jeweils im Powerplay. Nach dem späten Ausgleich der Ducks machte Kane (64.) in der Overtime den Sieg Detroits perfekt.

Vorbereitet wurde der zweite Treffer des US-Amerikaners durch den Österreicher Kasper. Durch den Sieg gegen Anaheim verteidigten die Red Wings ihren Platz in den Play-off-Rängen erfolgreich.

Owetschkin jagt Gretzky-Rekord

Unterdessen kam Alexander Owetschkin dem Allzeit-Torrekord von Wayne Gretzky in der nordamerikanischen Eishockeyliga wieder einen Schritt näher. Der 39-jährige Russe traf beim 7:3-Heimsieg seiner Washington Capitals gegen die Edmonton Oilers dreimal und hält nun bei 882 Treffern im NHL-Grunddurchgang. Auf die Bestmarke von Gretzky (894) fehlen ihm nur noch zwölf Tore.

Owetschkin erzielte die Tore zum 3:1 (29.) und 4:1 (39./PP) und traf noch ins leere Tor zum Endstand (58.). Er hat in dieser Saison schon 29 Mal getroffen. Mit dem klaren Erfolg gegen die Mannschaft um die Superstars Connor McDavid und Leon Draisaitl sind die Capitals wieder das punktbeste Team der Liga.