Aktuelle Seite: Home > Sport > Kilde hofft auf Comeback schon in Copper: “Ich bin bereit”
Kilde will schon in Copper wieder starten

Kilde hofft auf Comeback schon in Copper: “Ich bin bereit”

Dienstag, 04. November 2025 | 14:49 Uhr
Kilde will schon in Copper wieder starten
APA/APA/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL
Schriftgröße

Von: apa

Aleksander Aamodt Kilde hofft nach seiner langen Verletzungspause auf ein Comeback bereits Ende November in Copper Mountain. Dies gab der norwegische Ski-Star am Dienstag bei einem Medientermin bekannt. “Der letzte Monat war ein sehr guter Fortschritt. Das Einzige, was noch fehlt, ist die Beweglichkeit in der Schulter”, erklärte Kilde. Sein bisher letztes Rennen bestritt er im Jänner 2024, als er in der Abfahrt in Wengen schwer gestürzt war.

Bei dem Abflug schlitzte sich Kilde den Unterschenkel auf und erlitt eine komplexe Schulterverletzung. Er musste seither fünfmal operiert werden, zudem erlitt er eine Sepsis infolge einer Infektion in der Schulter. Schon in Sölden hatte er sein Comeback für Anfang Dezember in Beaver Creek avisiert. “Ich bin bereit. Ich fühle mich bereit, in Copper wieder durchzustarten und mit den Jungs zu trainieren. Darauf freue ich mich sehr”, erklärte Kilde. Er werde in Copper entscheiden, ob er in Beaver Creek antritt. Doch er deutete an, dass er bereits am Weltcup-Wochenende zuvor in Copper starten könnte.

“Auf die Abfahrt (in Beaver Creek) freue ich mich am meisten. Wenn ich in Copper starte, ist das Teil meines Wiedereinstiegs in den Abfahrtslauf”, sagt Kilde und fügte hinzu: “Höchstwahrscheinlich, oder hoffentlich, werdet ihr mich am Start in Copper sehen.” Bei den Rennen in Copper Mountain stehen am 27./28. November ein Super-G und ein Riesentorlauf auf dem Programm.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Lawinenunglück in Südtirol forderte fünf Todesopfer
Kommentare
81
Lawinenunglück in Südtirol forderte fünf Todesopfer
„Unsere Kinder sind glücklich“ – VIDEO
Kommentare
49
„Unsere Kinder sind glücklich“ – VIDEO
Hunde im Restaurant: Süß oder störend?
Kommentare
39
Hunde im Restaurant: Süß oder störend?
AfD-Vertreter im Südtiroler Landtag willkommen geheißen
Kommentare
37
AfD-Vertreter im Südtiroler Landtag willkommen geheißen
Terror-Hund in Franzensfeste beschlagnahmt
Kommentare
37
Terror-Hund in Franzensfeste beschlagnahmt
Anzeigen
Arsenal vs Bayern München
Arsenal vs Bayern München
Wettvorhersagen
Das Frühstücksei aus Südtirol
Das Frühstücksei aus Südtirol
Bio- und Freilandeier
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 