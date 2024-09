Klassiker in Amsterdam: Niederlande empfangen Deutschland

Von: APA/dpa

In der Amsterdamer Johan-Cruijff-Arena steigt am Dienstag (20.45 Uhr/live auf Puls 24, RTL) im Rahmen der Nations League einer der großen europäischen Fußball-Klassiker. Die Niederlande empfangen in Gruppe A3 den deutschen Erzrivalen. Beide Teams sind am Wochenende mit erfolgreichem Offensivfußball in den Bewerb eingestiegen: Die Elftal gewann 5:2 gegen Bosnien-Herzegowina, während das DFB-Team Ungarn mit 5:0 abfertigte. Allerdings gibt es dunkle Wolken im “Oranje”-Lager.

Eigentlich könnte beste “Hup Holland Hup”-Stimmung herrschen, kann das Team von Bondscoach Ronald Koeman doch bisher auf ein gutes Jahr verweisen. Bei der EM in Deutschland kamen die Niederländer bis ins Halbfinale, und auch im Herbst scheint man gut in Schuss. Koeman war mit der Leistung gegen Bosnien sehr zufrieden. Und dennoch gibt es Unfrieden und Debatten personeller Art, vor allem seit der Causa Steven Bergwijn.

Koeman hatte den 26-jährigen Stürmer aufgrund seines Wechsels nach Saudi-Arabien kritisiert und ausgemustert. Bergwijn schlug öffentlich zurück und kündigte an, nicht mehr für Oranje spielen zu wollen, solange der 61-Jährige Bondscoach ist. Als Koeman nun zum bevorstehenden Wechsel von Torjäger Memphis Depay nach Brasilien befragt wurde, verkniff er sich eine Bewertung. “Ich werde mir nicht noch einmal die Finger verbrennen, bevor wieder das ganze Land über mich herfällt.”

Depay ist nach seinem Abschied bei Atlético Madrid derzeit vereinslos und soll sich mit Corinthians auf einen Wechsel nach São Paulo verständigt haben. Wegen seiner fehlenden Spielpraxis saß er beim Länderspiel in Eindhoven gegen Bosnien-Herzegowina nur auf der Tribüne. Auch gegen Deutschland steht er nicht im Kader. Zu den Berichten über die Zukunft des 30-Jährigen sagte Koeman lediglich: “Ich beiße mir nur auf die Lippe. Wenn ich sehe, wie alle reagieren, wenn ich etwas über Bergwijn sage, denke ich, dass ich ab und zu vielleicht etwas vorsichtiger sein muss.”

In dem Theater gehen unterdessen die starken Leistungen von Joshua Zirkzee, Tijjani Reijnders, Cody Gakpo oder Xavi Simons unter. Manchester-United-Profi Zirkzee wird gegen die DFB-Elf allerdings zunächst auf der Bank sitzen. Im Sturmzentrum wird Ajax-Lokalmatador Brian Brobbey beginnen, wie Koeman verriet. An starken Offensivkräften mangelt es den Niederländern jedenfalls nicht.

Auch die Truppe vom deutschen Bundestrainer Julian Nagelsmann hat ihre offensive Identität in diesem Jahr wiedergefunden. Allen voran Jamal Musiala und Florian Wirtz wirbeln erfolgreich an vorderster Front und sorgen in Deutschland für Entzücken. Mit den Niederländern wartet nun ein echter Prüfstein. “Das wird ein anderer Gegner, ein spielstarker Gegner. Die Holländer sind schon anders als die Ungarn, das wird ein harter Gegner”, meinte Kapitän Joshua Kimmich.

Die DFB-Bilanz in der Nations League ist ausbaufähig. Der Erfolg gegen Ungarn vom Samstag war erst der vierte Sieg in 17 Partien. Dazu kommen neun Unentschieden und vier Niederlagen bei einem Torverhältnis von 29:29. Gegen die Elftal gab es in dem noch jungen Bewerb bereits zwei Duelle mit mangelhaftem Ertrag: 0:3 und 2:2.

Im 47. Duell mit dem Oranje-Team sollen auf dem Weg Richtung NL-Viertelfinale drei Punkte her. Der letzte der bisher 17 Siege gegen den Nachbarn aus dem Nordwesten stammt vom März, als im EM-Testspiel in Frankfurt ein 2:1 gelang. Den Siegestreffer erzielte damals Niclas Füllkrug. “In dem Spiel haben wir es gut gemacht, daran müssen wir anknüpfen, ein bisschen dominanter sein. Dann werden wir da auch eine gute Leistung zeigen”, versprach der Mittelstürmer.