Kletterer desinfizieren die Halle selbst – mit Flüssigmagnesium

Corona: Sicher klettern in der Halle

Bozen – Gemäß dem entsprechenden Beschluss der Landesregierung können Kletterhallen seit 27. Mai wieder öffnen und alle begeisterten Sportkletterer können endlich wieder in der Halle klettern.

Nach den vielen Wochen zu Hause ist die Bewegung besonders vielen Menschen willkommen und gerade das Klettern kräftigt den Körper ganzheitlich und Gelenkschonend. Natürlich sind gerade Betreiber von Indooraktivitäten gefordert, für die Sicherheit der Kunden und Mitarbeiter zu sorgen.

Darum hat sich das Team des Salewa Cube intensiv mit allen kritischen Bereichen einer Kletterhalle, wie z. B. das Berühren von Griffen und Seilen auseinandergesetzt und effiziente Lösungen erarbeitet. Um die eigene Sicherheit und die Sicherheit der anderen Kletterer nicht zu gefährden gilt es, folgende Regeln konsequent einzuhalten: Vor dem Eintritt wird die Körpertemperatur gemessen, sie darf 37,5° C nicht überschreiten. Die Umkleideräume und die Duschen bleiben bis auf weiteres geschlossen.

Der notwendige Abstand von zwei Metern ist einzuhalten. Die sichernde Person ist verpflichtet, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Es darf ausschließlich flüssiges Magnesium verwendet werden. Oftmaliges Händewaschen wird dringend empfohlen. Desinfektionsmittel stehen zu Verfügung.

Dieses einfache Regelwerk, das von jedem leicht eingehalten werden kann, trägt wesentlich dazu bei, einen sicheren Kletterspaß zu gewährleisten. Flüssigmagnesium z.B. enthält 70 bis 80 Prozent Alkohol und wirkt per se schon desinfizierend, somit kann diese Infektionsmöglichkeit nahezu ausgeschlossen werden.

Es liegt allerdings auch bei den Kletterern diese Regeln zu beachten und beizutragen, dass Sportklettern in der Halle auch im heurigen Sommer möglich ist. Die Kletterhalle Salewa Cube in Bozen öffnet am 30. Mai 2020 ab 9.00 Uhr ihre Tore.