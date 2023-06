Klettern: Südtiroler überzeugen bei Jugend-Italienmeisterschaft

Bergamo – Vom 2. bis 4. Juni fanden in Bergamo die Italienmeisterschaften der Jugend (U10, U12 und U14) im Klettern statt. Insgesamt hatten sich 37 Athletinnen und Athleten aus Südtirol qualifiziert. Auf dem Programm standen die drei Disziplinen Lead, Speed und Boulder.

Teambewerb der U10

Bei den U10 waren 120 der besten Acht- bis Neunjährigen aus ganz Italien am Start. In dieser Kategorie steht vor allem der Spaß im Vordergrund. Deshalb wurden nicht die Einzelleistungen bewertet, sondern es wurden Vierer-Teams gebildet. Die beiden Teambewerbe der Mädchen und der Buben gewinnen Südtiroler. Im Team eins der Mädchen kletterten die beiden Athletinnen aus St. Pauls Lisa Kalser und Mia Barbuso, Johanna Hofer (AVS Brixen) und Pia Wilhelm vom AVS Passeier. Beim Team eins der Buben gingen die drei Passeirer Athleten Damian Lanthaler, Klemens Hofer und Philipp Heel sowie Lukas Vonmetz aus dem Sarntal an den Start.

Das Team zwei der Südtiroler Buben errang den zweiten Platz. Es bestand aus den drei Meraner Athleten Elias Alber, Samuel Waldner und Raffael Lucchi sowie Davide Candioli von Arco Climbing. Trentino-Südtirol gewinnt auch die Regionenwertung der Teams.

Einzelwertungen

Bei den Kategorien U12 und U14 wurden Einzelrankings in Lead, Speed und Boulder gewertet. Viele Südtiroler Athletinnen und Athleten kamen ins Finale, für einen Platz auf dem Podium reichte es schlussendlich für Nadja und Annalena Ranalter, die beiden Schwestern aus Brixen. Nadja Ranalter (AVS Brixen) wird dritte im Lead-Bewerb der U12 und ihre Schwester Annalena Ranalter wird ebenfalls dritte im Lead der U14.

Weitere Top-fünf-Platzierungen:

Jakob Hofer vom AVS Passeier, 4. Platz im Lead und 4. im Speed bei U12

Simon Fill vom AVS Brixen, 5. Platz bei Lead der U12

Simon Hofer vom AVS Meran, 5. Platz bei Lead der U14

Sara Kofler vom AVS Passeier, 4. Platz bei Speed der U14

Vera Nagler vom AVS Passeier, 4. Platz bei Boulder der U12

Moritz Kuhn vom AVS Bozen, 4. Platz bei Boulder der U12

Simon Fill vom AVS Brixen, 5. Platz bei Boulder der U12