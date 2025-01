Klopp schließt Trainer-Comeback nur bei Red Bull aus

Von: apa

Jürgen Klopp wird definitiv keinen Trainerjob bei Red Bull übernehmen. Der frühere Erfolgscoach von Liverpool hat sich bei seiner Präsentation als neuer Head of Global Soccer des Getränkekonzerns aber eine Hintertüre für eine Rückkehr an die Seitenlinie offengelassen. Dezidiert ausschließen wollte der Deutsche am Dienstag in Salzburg nur, dass er Coach eines Red-Bull-Teams werde. Mehrfach wurde ihm allerdings bereits Interesse am Amt des deutschen Nationaltrainers nachgesagt.

“Üblicherweise mache ich das, was ich tue, mit voller Überzeugung”, erklärte Klopp. “Ich weiß nicht, wo ich in drei, vier oder fünf Jahren sein werde. Niemand kann das von sich sagen. Aber ich werde nicht Trainer eines Red-Bull-Teams sein, das ist ein klares Commitment.” Klopps Tätigkeit bei den Bullen ist strategischer Natur, eine Rolle im Tagesgeschäft eines Clubs ist nicht vorgesehen. Er werde auch nicht interimistisch als Trainer einspringen, versicherte der 57-Jährige.

Red Bulls Geschäftsführer Oliver Mintzlaff hatte bereits im Herbst eine kolportierte Ausstiegsklausel in Klopps Vertrag als Fußball-Chef des Konzerns für den Fall, dass er DFB-Teamchef werden könne, dementiert. Auf Nachfrage betonte Klopp in Salzburg, dass es auch keine mündliche Vereinbarung gebe. “Ich habe ihn nicht gefragt, er hat daher auch nicht nein gesagt.”

Lob für DFB-Teamchef Nagelsmann

Überhaupt holte Klopp im Hangar-7 zu einer Ode an den aktuellen deutschen Nationaltrainer Julian Nagelsmann aus. “Ich denke, wir haben bereits den besten Mann für den Job. Ich liebe die Arbeit von Julian”, sagte der einstige Meistermacher von Borussia Dortmund und Liverpool. Lange habe es in Deutschland keinen Teamchef mit so großer Wirkung gegeben.

“Er hat es in zwei, drei Spielen gedreht”, erinnerte Klopp an die schwierige Phase, in der sich das DFB-Team im Herbst 2023 bei Nagelsmanns Amtsübernahme befunden hatte. Jetzt sei man plötzlich wieder Turnierfavorit. “Ich hoffe, er macht es noch lange, er ist erfolgreich und er genießt es.” Selbst wenn Nagelsmann noch viele Jahre Nationaltrainer sei, könne er danach noch lange im Fußball arbeiten. Der frühere Bayern-München-Coach ist erst 37 und damit 20 Jahre jünger als Klopp.