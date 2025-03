Knappe Niederlage beim Tabellenführer

Von: ka

Parma/Bozen – Die älteste Jugendmannschaft des FC Südtirol muss im Rahmen des 23. Spieltags, des siebten der Rückrunde, in Kreis A der nationalen Primavera 2-Meisterschaft eine knappe 2:3 (0:2)-Niederlage bei Tabellenführer Parma hinnehmen. In einer mitreißenden, emotional aufgeladenen Partie geht es intensiv hin und her, mit Großchancen auf beiden Seiten. Die Weißroten unter der Leitung von Mister Abbate verpassen durch Mahlknecht, Castellacci und Fiorini gleich dreimal die eigentlich verdiente Führung und kassieren kurz vor der Halbzeitpause zwei Treffer innerhalb von drei Minuten, zunächst im Anschluss an einen Eckstoß (40.) und dann per Konter nach einer weiteren ausgelassenen eigenen Möglichkeit (43.).

Kurz nach Wiederanpfiff verkürzt der zur Pause eingewechselte Padovani für den FCS vom Elfmeterpunkt auf 1:2 (49.). Die Gäste erhöhen die Schlagzahl und können das Geschehen zunehmend in die Hälfte des Tabellenführers verlagern, der zwischenzeitliche Ausgleich – durch den präzisen Diagonalschuss mit rechts von Fois von außerhalb des Strafraums (63.) – ist der verdiente Lohn dieser Bemühungen. Jedoch schlägt Ligaprimus Parma, erneut nach einer Ecke, in Spielminute 72 zurück und markiert den 2:3-Endstand, auf den die Weißroten keine Antwort mehr finden.

PRIMAVERA 2 (KREIS A) | MATCHDAY #23

PARMA – FC SÜDTIROL 3:2 (2:0)

PARMA: Astaldi, Mena, Castaldo, Conde, Terrnava, Drobnic (73. D’Intino), Nwajei (47. Nardozi, 83. Tigani), Konate, Raballo (73. Sartori), Vranici (59. Gemello), Cardinali

Auf der Ersatzbank: Moretta, Fatu, Pajsar, Marchesini, Mengoni, Ciardi, Baljesse

Trainer: Nicola Corrent

FC SÜDTIROL: Arlanch, Borgognoni (69. Halili), Rottensteiner, Vallana, Sabatini, Testa, Bahaj, Ceschini (75. Brik), Castellaci (46. Gamper), Fiorini (57. Fois), Mahlknecht (46. Padovani)

Auf der Ersatzbank: Tschoell, Halili, Gander, Kofler, Lochner, Perin, Paternoster

SCHIEDSRICHTER: Andrea Terribile (Bassano del Grappa)| Davide Merciari (Rimini) & Francesco Tagliaferri (Faenza)

TORE: 1:0 Drobnic (40.), 2:0 Raballo (43.), 2:1 Padovani (Elfmeter, 49.), 2:2 Fois (63.), 3:2 Gemello (72.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Konate, Mena, Gemello, Fiorini, Ceschini, Bahaj, Borgognoni, Rottensteiner, Vallani