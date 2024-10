Knappe Niederlage für den TC Rungg Yogurteria

Von: ka

Bozen/Rom – Am zweiten Spieltag der italienischen Serie A1 hat der TC Rungg Yogurteria auswärts gegen den traditionsreichen TC Parioli aus Rom mit 2:4 verloren. In einer äußerst engen und hart umkämpften Begegnung zeigte sich erneut die hohe Leistungsdichte in Gruppe 3 der höchsten nationalen Liga.

Nachdem der TC Rungg am ersten Spieltag noch einen überzeugenden 5:1-Sieg gegen den TC Pistoia feiern konnte, gestaltete sich das heutige Aufeinandertreffen gegen Parioli weitaus schwieriger. Besonders herausragend auf Seiten der Überetscher war erneut Federico Gaio, der mit einer starken Leistung beide Punkte für sein Team holte – wie bereits in der ersten Runde. Doch trotz seines Einsatzes konnten Alexander Weis und Maximilian nicht an die Erfolge des letzten Wochenendes anknüpfen und verloren sowohl ihre Einzel als auch das gemeinsame Doppel. Alle Partien verliefen äußerst knapp, doch am Ende fehlte das nötige Quäntchen Glück.

Für den TC Parioli war der Einsatz von Flavio Cobolli entscheidend. Der Weltranglisten-30., der nach einer Niederlage gegen Novak Djokovic gerade erst vom ATP-1000-Turnier in Shanghai zurückgekehrt war, präsentierte sich in Bestform. Vor vollen Rängen auf der malerischen Anlage in Rom, bei traumhaften Wetterbedingungen, sicherte Cobolli souverän beide Punkte für sein Team.

Die Ergebnisse des zweiten Spieltages lassen bereits erahnen, dass die Gruppe 3 äußerst ausgeglichen ist. Der TC Pistoia, den der TC Rungg vergangene Woche noch klar besiegte, erkämpfte sich heute ein überraschendes 3:3-Unentschieden gegen den Sporting Club Sassuolo, was die Tabelle zusätzlich spannend gestaltet.

Trotz der Niederlage bleibt der TC Rungg weiterhin zuversichtlich und richtet den Blick auf die kommenden Aufgaben. Mit der Stärke von Spielern wie Federico Gaio und der gewohnten Geschlossenheit des Teams bleibt trotz des Ausfalls des Topstars Stefano Napolitano in dieser engen Gruppe noch alles offen.

Die Ergebnisse:

TC Parioli vs TC Rungg: 4:2

Einzel:

Pennaforti Gabriele (TC Parioli/ATP 438) – Weis Alexander (TC Rungg/ATP 357)

6-4, 6-7, 6-2

Zekic Milian (TC Parioli/ATP 749) – Gaio Federico (TC Rungg/ATP 495)

6-7, 2-6

Cobolli Flavio (TC Parioli/ATP 30) – Rincon Daniel (TC Rungg/ATP 274)

6-2, 6-4

Vulpitta Gabriele (TC Parioli/ATP 1.168) – Figl Maximilian (TC Rungg/ATP 1.423)

7-5, 7-6

Doppel:

Cobolli/Fernando Romboli – Weis/Figl

6-4, 7-5

Pennaforti/Vulpitta – Gaio/Rincon

2-6, 7-6, 5-10