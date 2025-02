Knappe Niederlage gegen den Regular-Season-Champion für die Buam

Von: ka

Klobenstein – Im Topspiel der Master Round mussten sich die Rittner Buam SkyAlps am Donnerstagabend knapp geschlagen geben. Gegen den Regular-Season-Champion und Tabellenführer EK Die Zeller Eisbären hieß es nach 60 spannenden Spielminuten 3:2 für die Gäste aus dem Salzburgerland.

Wieder mussten die Rittner Buam SkyAlps auf Cuglietta, Lang, Prast und Uffelmann verzichten, weshalb sie einmal mehr von den jungen Paul Innerhofer, Max Oberrauch und Mattia Clericuzio verstärkt wurden. Zell am See startete wie die Feuerwehr und testete Furlong mehrere Male aus der Distanz, der Rittner Goalie war aber stets mit der Fanghand zur Stelle. Auf der Gegenseite erarbeiteten sich die Buam die ersten Chancen im Powerplay, die aber allesamt ohne Erfolg blieben. In der 10. Minute feuerte Manuel Öhler auf den Kasten der Gäste, der Zell-am-See-Torwart Zimmermann war aber am Posten. Drei Minuten später legte Öhler auf Spinell ab, der zog auch direkt ab, Zimmermann bekam aber gerade noch die Schulter nach oben und lenkte den Puck über die Latte (13.). Dann fielen die ersten Tore: Zuerst verloren die Buam den Puck vor dem eigenen Tor, Furlong parierte den ersten Schuss von Widhalm, musste sich aber bei dessen Nachschuss geschlagen geben (17.48). Das besserte Ritten aber gleich aus, nach einem Konter legte Szypula perfekt auf Lobis ab, der die Scheibe ins kurze Kreuzeck nagelte (19.08).

Das Mitteldrittel begann mit einem starken Save von Zimmermann, der einen abgefälschten Insam-Schuss irgendwie aus dem Tor hielt (24.) Dann wurde es ruppig: Als die Unparteiischen einen harten Knie-Check gegen Soracreppa nicht ahndeten (der Rittner Verteidiger musste verletzt vom Eis), lieferten sich Robert Öhler und Lindner einen Boxkampf (27.). In der Folge vergaben die Buam zwei gute Chancen, ehe Zell am See im Powerplay traf: Zwar warfen sich die Rittner Penaltykiller reihenweise in die Schüsse der Österreicher, irgendwann tauchte aber Jennes allein auf und schob einen Abpraller ins Tor (33.45). Die Gäste legten auch nach, und das sogar in Unterzahl: Nach einem Passfehler von Marzolini starteten die Eisbären zum Konter und Wilfan erhöhte auf 3:1 (37.53). Noch im selben Powerplay schlugen die Buam aber zurück, ein Szypula-Schuss wurde vor den Schläger von Insam geblockt, der ins leere Tor traf (39.03).

Den knappen Rückstand versuchten die Buam im Schlussdrittel mit allen verbleibenden Kräften aufzuholen, doch Zell am See verteidigte sich geschickt und hatte im Notfall mit Zimmermann einen sicheren Rückhalt zur Stelle. So griff der Goalie der Gäste in der 45. Minute und der 47. Minute jeweils gegen Simon Kostner ein, beide Male hatte der Rittner Kapitän freie Schussbahn, beide Male war Zimmermann im Weg. Die Uhr tickte unaufhaltsam nach unten und die Rittner Buam SkyAlps taten sich hart, noch einmal entscheidend vor das gegnerische Tor zu kommen, während die Gäste immer wieder auf Konter gefährlich wurden. Ein weiterer Treffer wollte aber nicht mehr fallen, sodass es bei der knappen Niederlage blieb. Die nächste Siegchance haben die Buam schon am Samstag, wenn sie um 18 Uhr auswärts auf HDD SIJ Acroni Jesenice treffen.

Rittner Buam SkyAlps – EK Die Zeller Eisbären 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Tore: 0:1 Widhalm (17.48), 1:1 Lobis (19.08), 1:2 Jennes (33.45/PP1), 1:3 Wilfan (37.53/SH), 2:3 Insam (90.03/PP1)