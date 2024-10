Knapper Auswärtssieg in Vorarlberg für die Rittner Buam SkyAlps

Von: ka

Dornbirn/Klobenstein – Die Rittner Buam SkyAlps haben am Mittwochabend den nächsten Sieg geholt. Im Messestadion von Dornbirn setzten sich die Blau-Roten nach einer hart umkämpften Partie gegen den EC Bregenzerwald mit 3:2 durch.

Im zweiten Auswärtsspiel der Saison ging es gleich heiß zur Sache, denn nach nicht einmal fünf Minuten lieferten sich Manuel Öhler und Fabian Ranftl einen Boxkampf, der für beide mit fünf Minuten in der Kühlbox bestraft wurde. Wenige Minuten später fiel auch schon der erste Treffer: Der wiedergenesene Cuglietta wurde von Lobis optimal in Szene gesetzt und ließ sich nicht zwei Mal bitten – 1:0 für die Rittner Buam SkyAlps (8.15). In der Folge hatten zuerst Kevin Fink (11.) und dann wieder Cuglietta (12.) das 2:0 auf dem Eis, während Bregenzerwald auf der Gegenseite durch Lebeda den Ausgleich verpasste (13.). Wenig später fiel ein etwas umstrittener Treffer, der nach sorgfältigem Videocheck der Schiedsrichter gegeben wurde. Giacomuzzi kam über die rechte Seite in den Slot, Bregenzerwald-Goalie Passanen schien den Puck schon unter seinem Handschuh begraben zu haben, durch das Gestochere von Manuel Öhler kullerte er aber doch hinter die Linie (15.16).

Im Mitteldrittel gab es dann auch die ersten Powerplays zu sehen, die zunächst aber von beiden Mannschaften unbeschadet überstanden wurden. Dann schlugen aber die Gastgeber aus Vorarlberg zu: Im Überzahlspiel kam der Puck zu Fadieiev, der abzog und Furlong keine Chance ließ (33.13). Ritten hatte aber die passende Antwort parat, und zwar in Person von Eric Hjorth, der von der rechten Seite abzog und den Puck hammerhart im kurzen Kreuzeck platzierte (35.18). In den Schlussminuten des zweiten Spielabschnitts agierten die Buam noch einmal im Powerplay, Passanen konnte die One-Timer von Insam (37.) und Manuel Öhler (38.) aber gerade so parieren.

In der Anfangsphase des Schlussdrittels drückten die Rittner Buam SkyAlps auf den vierten Treffer, fanden aber immer wieder in Passanen ihren Meister. Das stärkte seine Vordermänner und Bregenzerwald stemmte sich gegen die Niederlage. Gleich zwei Mal gingen sie auch im Powerplay zu Werke, die Rittner Abwehr hielt aber kompakt dagegen, sodass nur ein Schuss von Wernicke aus dem tiefen Slot zu nennen war (52.). Dann zielte Pöschmann aus optimaler Position neben den Kasten von Furlong (57.), ehe Bregenzerwald alles auf eine Karte setzte und Passanen mit einem sechsten Feldspieler ersetzte. Das ging auch auf, denn 47 Sekunden vor Schluss stand Wernicke im Slot goldrichtig und stellte auf 2:3 (59.13). Dabei sollte es aber bleiben und die Rittner Buam SkyAlps holten sich den Auswärtssieg.

EC Bregenzerwald – Rittner Buam SkyAlps 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

Tore: 0:1 Cuglietta (8.15), 0:2 Giacomuzzi (15.16), 1:2 Fadieiev (33.13/PP1), 1:3 Hjorth (35.18), 2:3 Wernicke (59.13)