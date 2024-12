Kombinierer Lamparter in Lillehammer Weltcup-Dritter

Von: apa

Ex-Weltmeister Johannes Lamparter hat am Samstag in Lillehammer mit Platz drei den ersten Podestplatz der Saison für Österreichs Nordische Kombinierer erobert. Topfavorit und Lokalmatador Jarl Magnus Riiber bejubelte vor dem Deutschen Julian Schmid und Lamparter seinen 75. Einzelerfolg. Im Kompaktbewerb der Frauen belegte Lisa Hirner Rang fünf, am Freitag war die Steirerin Dritte geworden.

Den Sieg holte sich mit großem Vorsprung erneut die norwegische Weltcup-Titelverteidigerin Ida Marie Hagen. Der Erfolg ihres Landsmannes Riiber im klassischen Gundersen-Format fiel nach klarer Sprungführung ebenfalls überlegen aus. 37 Sekunden hinter ihm stürmte Lamparter vom neunten Startplatz noch auf das Podium. Den Zielsprint um Platz zwei gegen Schmid verlor der Tiroler aber knapp. “Ich bin megahappy mit dem Podium. Es geht in die richtige Richtung. Ich habe mit Julian gut zusammengearbeitet, wir sind Gott sei Dank durchgekommen und haben es uns in der letzten Runde ausgemacht, er war eine Schuhgröße vor mir”, sagte Lamparter.

Auch seine ÖSV-Teamkollegen Martin Fritz (8.) und Franz-Josef Rehrl (9.) landeten noch in den Top Ten. Stefan Rettenegger wurde Elfter. Sein Bruder Thomas Rettenegger fiel in der Loipe vom dritten auf den 15. Endrang zurück. Die Männer bestreiten am Sonntag in Norwegen noch einen Kompakt-Wettkampf. Für die Frauen steht der nächste Einsatz erst in zwei Wochen in Ramsau auf dem Programm.