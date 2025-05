Kooij sprintet auf 12. Giro-Etappe zum Sieg

Von: APA/dpa

Die 12. Etappe des Giro d’Italia ist eine Beute des Niederländers Olav Kooij geworden. Der Visma-Fahrer behielt am Donnerstag nach 172 km in Viadana im Massensprint die Oberhand und feierte den insgesamt 40. Sieg seiner Radprofi-Karriere. Bei der Ankunft in der Lombardei kamen Kooijs Landsmann Casper van Uden (Picnic) und der Brite Ben Turner (Ineos) auf die Plätze zwei und drei. Der dänische Sprintstar Mads Pedersen musste sich mit Rang vier begnügen.

In der Gesamtwertung gab es nur minimale Änderungen. Der Mexikaner Isaac del Toro im Rosa Trikot führt nun 33 Sekunden vor seinem spanischen UAE-Teamkollegen Juan Ayuso, da er sich zwei zusätzliche Bonussekunden sichern konnte. Am Freitag verläuft die 13. Etappe überwiegend über flaches Terrain von Rovigo nach Vicenza (180 km). Zum Schluss müssen die Profis aber noch einen Anstieg der Kategorie vier bewältigen.