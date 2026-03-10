Kornetka neuer Braunschweig-Trainer – Bei WM noch bei ÖFB

Von: apa

Österreichs Fußball-Nationalteam kommt nach der WM fix ein Co-Trainer abhanden. Lars Kornetka wurde am Dienstag per sofort als neuer Coach des deutschen Zweitligisten Eintracht Braunschweig präsentiert, wird aber trotzdem seine Tätigkeit beim ÖFB bis zum Ende der Weltmeisterschaft im Sommer in den USA, Mexiko und Kanada fortführen. Bei Braunschweig unterzeichnete der 48-jährige Deutsche einen bis Ende Juni 2028 gültigen Vertrag, der Club liegt in der 18er-Tabelle auf Rang 15.

Kornetkas erste Prüfung wartet am Samstag im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Relativ bald ist er dann wieder auf ÖFB-Ebene gefordert. Von 23. bis 26. März findet ein Kurz-Trainingslager in Marbella statt, gefolgt von Testspielen in Wien gegen Ghana (27. März) und Südkorea (31. März). “Die Chance, einen Cheftrainer-Posten bei einem Traditionsverein in Deutschland zu übernehmen, ist riesig. Und dennoch fühle ich mich mit dem ÖFB so verbunden, dass ich unser Projekt dort auf keinen Fall vorzeitig verlassen möchte. Mir bedeutet diese Aufgabe unglaublich viel”, sagte Kornetka, der seit Jänner im Besitz der UEFA-Pro-Lizenz ist.

Seit Juni 2022 fungiert er als Assistent von Ralf Rangnick bei der ÖFB-Auswahl. “Für uns war entscheidend, dass er bei den Lehrgängen im März sowie bei der Weltmeisterschaft wie gewohnt Teil des Teams ist und in dieser wichtigen Phase seine große fachliche sowie menschliche Qualität einbringt. Lars Kornetka genießt im Nationalteam eine hohe Wertschätzung. Wir wollten ihm auf dem nächsten Schritt seiner Karriere keine Steine in den Weg legen und wünschen ihm viel Erfolg”, erläuterte ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel.