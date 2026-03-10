Aktuelle Seite: Home > Sport > Kornetka neuer Braunschweig-Trainer – Bei WM noch bei ÖFB
Kornetka versucht auf Clubebene als Cheftrainer sein Glück

Kornetka neuer Braunschweig-Trainer – Bei WM noch bei ÖFB

Dienstag, 10. März 2026 | 21:00 Uhr
Kornetka versucht auf Clubebene als Cheftrainer sein Glück
APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH
Schriftgröße

Von: apa

Österreichs Fußball-Nationalteam kommt nach der WM fix ein Co-Trainer abhanden. Lars Kornetka wurde am Dienstag per sofort als neuer Coach des deutschen Zweitligisten Eintracht Braunschweig präsentiert, wird aber trotzdem seine Tätigkeit beim ÖFB bis zum Ende der Weltmeisterschaft im Sommer in den USA, Mexiko und Kanada fortführen. Bei Braunschweig unterzeichnete der 48-jährige Deutsche einen bis Ende Juni 2028 gültigen Vertrag, der Club liegt in der 18er-Tabelle auf Rang 15.

Kornetkas erste Prüfung wartet am Samstag im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Relativ bald ist er dann wieder auf ÖFB-Ebene gefordert. Von 23. bis 26. März findet ein Kurz-Trainingslager in Marbella statt, gefolgt von Testspielen in Wien gegen Ghana (27. März) und Südkorea (31. März). “Die Chance, einen Cheftrainer-Posten bei einem Traditionsverein in Deutschland zu übernehmen, ist riesig. Und dennoch fühle ich mich mit dem ÖFB so verbunden, dass ich unser Projekt dort auf keinen Fall vorzeitig verlassen möchte. Mir bedeutet diese Aufgabe unglaublich viel”, sagte Kornetka, der seit Jänner im Besitz der UEFA-Pro-Lizenz ist.

Seit Juni 2022 fungiert er als Assistent von Ralf Rangnick bei der ÖFB-Auswahl. “Für uns war entscheidend, dass er bei den Lehrgängen im März sowie bei der Weltmeisterschaft wie gewohnt Teil des Teams ist und in dieser wichtigen Phase seine große fachliche sowie menschliche Qualität einbringt. Lars Kornetka genießt im Nationalteam eine hohe Wertschätzung. Wir wollten ihm auf dem nächsten Schritt seiner Karriere keine Steine in den Weg legen und wünschen ihm viel Erfolg”, erläuterte ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Grüne gewinnen Wahl in Baden-Württemberg
Kommentare
40
Grüne gewinnen Wahl in Baden-Württemberg
Fertigstellung des BBT könnte sich weiter verzögern
Kommentare
38
Fertigstellung des BBT könnte sich weiter verzögern
Lukrativer Nebenjob: Wie viel Landesbedienstete dazu verdienen
Kommentare
38
Lukrativer Nebenjob: Wie viel Landesbedienstete dazu verdienen
Brixner Auwald: Verwaltungsgericht stoppt weitere Rodungen – VIDEO
Kommentare
34
Brixner Auwald: Verwaltungsgericht stoppt weitere Rodungen – VIDEO
Geisterfahrer-Unfall: Handys von Carabinieri werden analysiert
Kommentare
32
Geisterfahrer-Unfall: Handys von Carabinieri werden analysiert
Anzeigen
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 