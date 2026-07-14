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Kraus wurde in Kitzbühel ihrer Favoritenrolle gerecht

Kraus bei Kitzbühel-Challenger im Achtelfinale

Dienstag, 14. Juli 2026 | 18:37 Uhr
Kraus wurde in Kitzbühel ihrer Favoritenrolle gerecht
APA/APA/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL
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Von: apa

Nach Julia Grabher und Ekaterina Perelygina, die am Mittwoch im Achtelfinale aufeinandertreffen, hat am Dienstag auch Sinja Kraus ihr Erstrundenspiel bei den Generali Open Ladies Kitzbühel gewonnen. Die beim WTA125-Challenger an Nummer zwei gesetzte Wienerin besiegte die Schwedin Caijsa Hennemann 7:6(3),6:3 und trifft nun auf die Deutsche Eva Bennemann. Ausgeschieden sind dagegen Arabella Koller und Leonie Rabl gegen routinierte Gegnerinnen.

Koller unterlag der 36-jährigen Deutschen Mona Barthel 2:6,7:6(8),4:6. Die 18-jährige Rabl war gegen die 35-jährige Niederländerin Arantxa Rus mit 1:6,0:6 chancenlos.

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