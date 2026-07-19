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Sinja Kraus holte sich den Titel in Kitzbühel

Kraus gewinnt Kitzbüheler Finalduell mit Grabher

Sonntag, 19. Juli 2026 | 15:12 Uhr
Sinja Kraus holte sich den Titel in Kitzbühel
APA/APA/GENERALI OPEN/MIA KNOLL
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Von: apa

Sinja Kraus hat am Sonntag bei der Rückkehr des internationalen Frauentennis nach Kitzbühel das österreichische Finalduell mit Julia Grabher gewonnen. Die 24-jährige Wienerin hatte nur zu Beginn etwas Probleme, besiegte die sechs Jahre ältere Vorarlbergerin dann aber sicher nach 81 Minuten 6:3,6:1. Kraus erreicht nach ihrem zweiten WTA-125-Challenger-Titel nach Cali (2025) im WTA-Ranking damit erstmals die Top 80, Grabher schiebt sich als 107. näher an die Top 100 heran.

“Ich bin superhappy mit dem Sieg heute. Wir können beide zufrieden sein nach einer tollen Woche”, sagte eine glückliche Kraus im ORF-TV-Interview. Die nach 33 Jahren auch wieder für Frauen geöffnete Turnierlocation hatte in jedem Fall für Österreichs Tennis ein Happy End parat. “Es war eine Wahnsinnsstimmung heute, ich kann’s gar nicht glauben”, so Kraus.

Grabher gab sich als faire Verliererin. “Es hat echt Spaß gemacht, hier zu spielen, leider habe ich heute nicht mein Bestes gezeigt, was mich ein bisserl traurig macht. Sinja, gratuliere, sehr, sehr stark”, sagte sie auf dem Platz. Kraus kürte sich zur ersten österreichischen Siegerin in Kitz seit 1988, als Petra Huber gewonnen hatte. Kraus meinte später noch in Richtung Grabher: “Julia, ich spiel viel lieber mit dir an einer Seite im Doppel, aber wir können beide sehr stolz sein.”

Kraus nach Fehlstart zu stark

Kraus erwischte zunächst einen Fehlstart, gab gleich im Auftakt-Game ihr Service ab und geriet 0:2 in Rückstand. Grabher musste dann aber ihr Service zum 2:2 selbst abgeben und danach übernahm Kraus bis zum 5:2 das Kommando. Es folgte eine über 90-minütige Regenunterbrechung, nach der Grabher den Satz nicht mehr retten konnte.

Gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs gab die 30-jährige Vorarlbergerin ihren Aufschlag wieder ab. Ab diesem Zeitpunkt war Kraus unantastbar und ließ ihrer Doppelpartnerin, mit der sie auch gut befreundet ist, kein Game mehr. Kraus freut sich über 125 WTA-Punkte und einen Siegerscheck in Höhe von 13.480 Euro, Grabher erhält 81 Zähler und 7.304 Euro.

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