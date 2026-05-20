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Sinja Kraus fehlt noch ein Sieg auf das French-Open-Hauptfeld

Kraus mit Dreisatzsieg in dritte Quali-Runde der French Open

Mittwoch, 20. Mai 2026 | 13:18 Uhr
Sinja Kraus fehlt noch ein Sieg auf das French-Open-Hauptfeld
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Archivbild/AL BELLO
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Von: apa

Der Wienerin Sinja Kraus steht in der dritten Qualifikationsrunde der Tennis-French-Open und ist noch einen Sieg von ihrem ersten Platz in einem Grand-Slam-Hauptfeld entfernt. Am Mittwoch besiegte die 24-Jährige in Runde zwei die Deutsche Noma Noha Akugue 6:7(5),6:0,7:5. Nun geht es mit Anna-Lena Friedsam erneut gegen eine Deutsche, die 32-Jährige weist freilich um einiges mehr Routine auf als die 22-jährige Akugue. Im Ranking liegt Kraus als 101. um 112 Ränge vor Friedsam.

Es ist der 13. Qualifikationsanlauf von Kraus auf ein Major-Hauptfeld. Davor hatte sie es nur in Wimbledon 2023 in eine dritte Runde geschafft. Bei den French Open versucht es Österreichs aktuelle Nummer drei zum vierten Mal, und das in Serie. Nur vor zwei Jahren erreichte sie da die zweite Runde.

Im weiteren Verlauf des Tages ist ein österreichisches Männer-Trio in der zweiten Qualifikationsrunde engagiert. Jurij Rodionov trifft auf den Brasilianer Gustavo Heide, Lukas Neumayer auf den Spanier Alejandro Moro Canas und Joel Schwärzler auf den Russen Roman Safiullin. Fix im Hauptbewerb von Roland Garros stehen Sebastian Ofner bzw. Anastasia Potapova, Lilli Tagger und Julia Grabher.

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