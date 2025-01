Kraus, Neumayer verlieren in Australian-Open-Qualifikation

Von: apa

Österreich ist im Hauptbewerb der am Sonntag beginnenden Australian Open nur durch Julia Grabher vertreten. In der Qualifikation des Grand-Slam-Tennisturniers in Melbourne sind alle drei ÖTV-Profis ausgeschieden. In der zweiten Qualifikationsrunde am Mittwoch unterlag Sinja Kraus der Kroatin Jana Fett mit 0:6,6:7(9), Lukas Neumayer musste sich dem Italiener Matteo Gigante mit 3:6,4:6 geschlagen geben.

Jurij Rodionov war bereits in der ersten Runde am Argentinier Thiago Tirante mit 6:7(5),6:4,4:6 gescheitert.