Kriselnde Hoffenheimer siegen in EL gegen Dynamo Kiew 2:0

Von: apa

Nach zuletzt vier Liga-Niederlagen in Folge ist Hoffenheim wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die TSG, bei der Sturm-Graz-Sportchef Andreas Schicker demnächst andocken könnte, feierte am Donnerstag in der Fußball-Europa-League gegen Dynamo Kiew einen 2:0-Heimsieg. Adam Hlozek traf doppelt (22., 59.). Alexander Prass spielte durch, Florian Grillitsch wurde in der 56. Minute ausgewechselt. Tottenham holte gegen Ferencvaros einen hart erkämpften 2:1-Auswärtserfolg.

Rapids Play-off-Bezwinger Braga kam bei Olympiakos Piräus mit 0:3 unter die Räder, Real Sociedad kassierte eine 1:2-Heimniederlage gegen Anderlecht. Bei Slavia Prag – Ajax Amsterdam sorgten ticketlose Fans der Niederländer für einen Polizeieinsatz, als sie gewaltsam ins Stadion eindringen wollten.

In der Conference League gewann Heidenheim dank Paul Wanner daheim gegen Olimpija Ljubljana mit 2:1. Der in der 62. Minute eingetauschte, vom ÖFB umworbene 18-Jährige erzielte per Elfmeter-Nachschuss das Siegestor (83.). Der FC Noah aus Armenien, in drei Wochen in Wien Gegner von Rapid, gewann beim Debüt in einer Europacup-Hauptphase daheim 2:0 gegen Mlada Boleslav. Das vom Österreicher Miron Muslic gecoachte Cercle Brügge fertigte St. Gallen mit Albert Vallci 6:2 ab.