Kronplatz hat protokollarische Schneekontrolle bestanden

St. Vigil in Enneberg – Am Ende seines heutigen Besuches am Kronplatz hat Josef Zingerle, FIS-Beauftragter für die Schneekontrolle auf den Weltcuppisten, die Renntauglichkeit der Piste ERTA im Hinblick auf den Riesentorlauf der Frauen am kommenden 21. Jänner, bestätigt.

Gemeinsam mit OK-Chef Danny Kastlunger, begleitet von seinem Stellvertreter Diego Clara, Renndirektor David Clara und Pistenchef Daniele Clara, hat der FIS-Funktionär die ERTA auf ihrer gesamten Länge inspiziert um sich davon zu überzeugen, dass die Schneedecke den von der FIS geforderten Qualitätskriterien entspricht. Natürlich hat das erfahrene Pistenteam vom Kronplatz auch in diesem Jahr eine hervorragende Arbeit geleistet, um perfekte Rennbedingungen zu gewährleisten. Jedes Jahr sind die Weltcup-Athletinnen voll der Lobesworte was die Piste anbelangt und für viele von ihnen ist der Kronplatz eine der schönsten und zugleich schwierigsten Etappen im Frauen-Weltcup.

Seit dem Debut im Jahr 2017 hat die ERTA bisher acht Weltcuprennen gesehen und schickt sich an, am kommenden 21. Jänner die neunte Auflage zu beherbergen. An den Folgetagen werden auf ihrer „Zwillingspiste“ Soréga zusätzlich zwei FIS-Rennen vom Skiclub St. Vigil in Enneberg veranstaltet, damit auch die jungen Nachwuchsskifahrer/innen sich auf einer Piste mit Weltniveau in den technischen Disziplinen messen können.

In den kommenden Tagen wird die ERTA für die Öffentlichkeit gesperrt, um die letzten Vorbereitungsarbeiten abschließen zu können. Dabei werden die Sicherheitsnetze gespannt und die Schneedecke wird mit dem „Balken“ behandelt. Wasser wird in den Schneeboden gespritzt, damit dieser durch die Kälte noch kompakter wird. So werden für alle Athletinnen dieselben Rennbedingungen garantiert. Es sind auch einige Trainingseinheiten verschiedener Nationen vorgesehen, allen voran Italien, welches mit dem sehr starken Damenteam vor Ort sein wird.

Das Rahmenprogramm

Wie üblich, findet das Audi FIS Skiweltcuprennen der Frauen Kronplatz am Dienstag statt, das Rahmenprogramm beginnt jedoch schon am Sonntagabend mit einem Konzert der Gruppe „Jackie Rose“, gefolgt von einer Fackelabfahrt und einer Lasershow im Zielbereich der ERTA. Im Anschluss findet das Galaessen statt. Am Montag geht es ab 17.30 Uhr um die Auslosung der Startnummern und zwar wieder in Bruneck, diesmal jedoch am neugestalteten Tschurtschenthalerpark. Im Anschluss an den offiziellen Teil, findet ein Livekonzert von Chiara Galiazzo statt, Gewinnerin der italienischen Talentshow X Factor 2012 und dreimalige Teilnehmerin am Musikfestival San Remo. Sie wird auch am Dienstag während und nach dem ersten Durchgang im Zielbereich und auf der Tribüne auftreten. Seit Jahren ist die Sportveranstaltung am Dienstag zu einer Drei-Tage-Show geworden, da bereits ab Sonntag rund um den Kronplatz ganz schön was los ist. So auch in diesem Jahr.

Renntag am 21. Jänner

Der erste Durchgang startet um 10.30 Uhr, der zweite Durchgang beginnt um 13.30 Uhr.