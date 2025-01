KTM-Pilot Sanders baut Dakar-Führung weiter aus

Von: APA/Reuters

KTM-Pilot Daniel Sanders hat am Mittwoch bei der 47. Ausgabe der Rallye Dakar in Saudi-Arabien seine inklusive Prolog schon vierte Etappe gewonnen und damit in der Motorradwertung seine Führung auf 13:26 Minuten ausgebaut. Erster Verfolger des Australiers ist Tosha Schareina (Honda), sein Teamkollege und US-Titelverteidiger Ricky Brabec ist mit fast einer halben Stunde Rückstand aktuell Fünfter. Die Rallye endet am 17. Jänner.

Bei den Autos ist nach dem Weiterfahrverbot für den neunfachen Rallye-Weltmeister Sebastien Loeb auch dessen Dacia-Stallgefährte Nasser Al-Attiyah in Schwierigkeiten geraten. Ein Reifenschaden und später ein Problem mit einer Hinterradaufhängung warf den bisher Gesamt-Zweiten auf Platz sieben zurück.

Der Tagessieg ging an Lokalmatador Yazeed Al-Rajhi im Toyota, der damit den Rückstand auf Stallkollegen und Gesamtleader Henk Lategan auf 6:54 Minuten verkürzen konnte.