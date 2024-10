LA Dodgers gewinnen zum achten Mal die World Series

Von: APA/Reuters/dpa

Die Los Angeles Dodgers haben zum achten Mal die World Series gewonnen. Der Club aus Kalifornien setzte sich in der Final-Serie der Major League Baseball gegen die New York Yankees mit 4:1 Siegen durch. In der fünften Partie am Mittwoch (Ortszeit) lagen die Dodgers im Duell zweier Aushängeschilder der Liga beim Rekordsieger aus New York (27 Titel) schon 0:5 zurück, schafften aber noch die Wende zu einem 7:6-Erfolg.

Nach dem Triumph gerieten die friedlichen Feiern der Dodgers-Anhänger in Los Angeles teilweise außer Kontrolle. Nachdem zunächst Feuerwerke gezündet worden waren, berichtete die Polizei von einer “feindlichen Menschenmenge”, die einen Linienbus in Brand gesetzt habe. An einer anderen Kreuzung seien Projektile und Feuerwerkskörper auf die Polizeikräfte geschossen worden, als diese eine Versammlung auflösen wollten. Später berichtete die Polizei auch von Plünderungen in der Innenstadt.