Lamparter Zweiter bei Riiber-Sieg in Otepää

Von: apa

Johannes Lamparter ist beim überlegenen Sieg von Jarl Magnus Riiber beim Weltcup der Nordischen Kombination in Otepää auf dem zweiten Platz gelandet. Der Tiroler lag nach Langlauf und Skispringen 10,1 Punkte hinter dem Norweger, der nach dieser Saison einen Schlussstrich hinter seine Karriere ziehen wird. Lukas Greiderer wurde als zweitbester Österreicher Sechster. Bei den Frauen klassierte sich Annalena Slamik als Zehnte erstmals in den Top Ten.

Im Massenstart konnte sich Lamparter in einem “sehr hektischen” Rennen, wie er selbst sagte, zunächst immer weiter nach vorne arbeiten. Auf der Sprungschanze setzte er sich dann mit einem Satz auf 96,5 Meter in Führung, nur noch Riiber und der Deutsche Vinzenz Geiger standen oben. Der Norweger markierte mit 102,5 Meter die Höchstweite, der zuletzt beim Seefeld-Triple erfolgreich gebliebene Geiger fiel noch hinter Lamparter auf Rang drei zurück.

Noch zwei Bewerbe in Estland

“Jarl war wieder nicht zu schlagen. Da kann man nur den Hut ziehen, er macht das genial im Moment. Aber ich freue mich auf die nächsten Tage. Es war richtig gut, das Wochenende so zu eröffnen”, sagte Lamparter. Am Samstag und Sonntag stehen in Estland noch weitere Bewerbe auf dem Programm. In der Gesamtwertung baute Riiber seinen Vorsprung auf Geiger aus, Lamparter ist bei sechs ausstehenden Bewerben Fünfter.

Slamik durfte sich beim Sieg der Japanerin Yuna Kasai über ihr erstes Ergebnis unter den ersten Zehn freuen. “Das war seit langem das Ziel”, meinte die 21-Jährige. Ihr Ziel fürs Wochenende: “Auf der Schanze die Sprungform halten und in der Loipe ein bisschen schneller laufen als heute.”