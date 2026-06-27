Landes-Feuerwehrleistungsbewerbe 2026 auf dem Ritten

Von: ka

Klobenstein – Die Landes-Feuerwehrleistungsbewerbe fanden zum ersten Mal in der Gemeinde Ritten, genauer gesagt in Klobenstein, statt. Die Großveranstaltung mit rund 3.000 Teilnehmenden aus Südtirol, dem Trentino, Österreich und Deutschland begann am Freitag mit einer feierlichen Eröffnung. Am Samstagabend fand sie mit einer eindrucksvollen Schlussveranstaltung ihren offiziellen Abschluss.

An den Bewerben nahmen 182 aktive Bewerbsgruppen sowie 95 Jugendgruppen teil. Die Bewerbe wurden in der Ritten Arena in Klobenstein ausgetragen, während das Jugendlager beim Vereinshaus in Lengmoos eingerichtet war. Die Freiwillige Feuerwehr Lengmoos/Klobenstein schuf dabei optimale Rahmenbedingungen für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie die zahlreichen Gäste.

Leistungsbewerbe sind ein wichtiger Ansporn und zugleich ein sichtbarer Beweis für die hohe Einsatzbereitschaft und Leistungsfähigkeit der Feuerwehren. Die Vorbereitung auf einen Bewerb umfasst in der Regel 40 bis 50 Gruppenübungen, bei denen Disziplin, Schnelligkeit, Genauigkeit, Kameradschaft und Teamarbeit trainiert werden. Jeder Handgriff muss sitzen, jede Sekunde zählt.

Die Jugendbewerbe werden jährlich auf Landesebene für die Altersklassen Unter 12 sowie für Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren ausgetragen. Dabei besteht die Möglichkeit, die Leistungsabzeichen in Bronze und Silber zu erwerben. In der Kategorie Bronze übernimmt jedes Mitglied seine vorab festgelegte Funktion. In der Kategorie Silber werden die Funktionen unmittelbar vor dem Bewerb ausgelost. Dadurch müssen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sämtliche Aufgaben innerhalb der Gruppe beherrschen – ganz wie im realen Feuerwehreinsatz.

Eröffnungsfeier

Das Bewerbswochenende wurde am Freitagnachmittag im Beisein zahlreicher Ehrengäste von Landesfeuerwehrpräsident Martin Künig und der Bürgermeisterin der Gemeinde Ritten, Julia Fulterer, offiziell eröffnet. Nach den Grußworten sowie dem Hissen der Bewerbsfahnen starteten die ersten Bewerbsdurchgänge.

Jugendlager

Auch abseits der Bewerbsbahnen herrschte reges Treiben: 95 Jugendgruppen mit rund 1.500 Jugendlichen und Jugendbetreuern bezogen bereits am Freitag das Jugendlager in Lengmoos. Neben den Bewerben standen vor allem Kameradschaft, der gegenseitige Austausch und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm im Mittelpunkt. Das Jugendlager ist ein wesentlicher Bestandteil der Landesbewerbe und trägt maßgeblich dazu bei, den Zusammenhalt innerhalb der Feuerwehrjugend zu stärken.

Bewerbe

Am Freitag und Samstag wurden insgesamt 504 Bewerbsstarts absolviert. Für die Bewertung standen 110 Bewerterinnen und Bewerter im Einsatz. Die Bewerbe verliefen reibungslos und unfallfrei.

Ergebnisse Jugendbewerbe

* Sieger Kategorie Südtirol Bronze: Antholz/Mittertal

* Sieger Kategorie Südtirol Silber: St. Andrä 1

* Sieger Kategorie U12 Stufe 1A: Oberschmied Finn, FF Steinhaus

* Sieger Kategorie U12 Stufe 1B: Klapfer Christian, FF Weitental

* Sieger Kategorie U12 Stufe 2: Klapfer Christian, FF Weitental

* Sieger Kategorie Gäste Bronze: Attnang

* Sieger Kategorie Gäste Silber: Redlham 2

Ergebnisse Aktive

* Sieger Kategorie Südtirol Bronze A: St. Martin/Gsies 1

* Sieger Kategorie Südtirol Silber A: St. Martin/Gsies 1

* Sieger Kategorie Südtirol Bronze B: Steinhaus 1

* Sieger Kategorie Südtirol Silber B: Taisten 1

* Sieger Kategorie Gäste Bronze A: Glanz

* Sieger Kategorie Gäste Silber A: Glanz

* Sieger Kategorie Gäste Bronze B: Rannariedl 3

* Sieger Kategorie Gäste Silber B: Weeg

Die komplette Ergebnisliste kann von der Internetseite des Landesfeuerwehrverbandes Südtirol unter www.lfvbz.it heruntergeladen werden.

2. Südtiroler Fire Cup

Im Anschluss an die Landes-Feuerwehrleistungsbewerbe wurde der 2. Südtiroler Fire Cup ausgetragen. Dabei traten die zwölf besten Südtiroler Bewerbsgruppen der aktiven Feuerwehren im direkten Duell gegeneinander an und lieferten den zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern spannende Wettkämpfe auf höchstem Niveau. Den Sieg sicherte sich die Bewerbsgruppe St. Martin/Gsies 1.

Schlussveranstaltung

Bei der imposanten Schlussveranstaltung konnte Landesfeuerwehrpräsident Martin Künig neben den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie den Bewerterinnen und Bewertern zahlreiche Ehrengäste begrüßen. Unter ihnen befanden sich Landesrat Luis Walcher, Bürgermeisterin Julia Fulterer sowie zahlreiche Feuerwehrfunktionäre aus Südtirol, dem Trentino, Österreich und Deutschland. Zahlreiche Feuerwehrmitglieder sowie mehrere Musikkapellen sorgten dabei für einen würdigen Rahmen.

Landesrat Luis Walcher überbrachte die Grüße der Landesregierung und der Südtiroler Bevölkerung. Landesfeuerwehrpräsident Martin Künig dankte der Freiwilligen Feuerwehr Lengmoos/Klobenstein unter der Leitung von Kommandant Hannes Lang, allen Helferinnen und Helfern, den Bewerbsleitern Hubert Silgoner und Alfred Antenhofer, Landesjugendreferent Franz Seebacher sowie dem gesamten Bewerterstab für die vorbildliche Organisation und Durchführung der Veranstaltung.

Unter großem Applaus wurden anschließend die Siegerinnen und Sieger der einzelnen Kategorien geehrt. Mit dem Einholen der Bewerbsfahnen wurde die Veranstaltung offiziell beendet.

Mit den erfolgreich durchgeführten Landes-Feuerwehrleistungsbewerben 2026 konnte die Freiwillige Feuerwehr Lengmoos/Klobenstein ihre hohe Organisationsfähigkeit eindrucksvoll unter Beweis stellen. Gleichzeitig bot die Veranstaltung eine wertvolle Gelegenheit, die Kameradschaft, den Austausch und die Freundschaft unter den Feuerwehren weit über die Landesgrenzen hinaus zu pflegen.