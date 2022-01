Landesmeisterschaft der Sportrodler in Latzfons

Siege gehen an die Favoriten

Latzfons – Am Samstag fand in Latzfons die Landesmeisterschaft der Sportrodler statt. Die Siege gingen dabei an die Favoriten.

Bei den Damen holte sich Seriensiegerin Theresa Hilpold vom ASV Pfeffersberg den Titel. Sie gewann vor den beiden Villnösserinnen Runggatscher Silvia und Runggatscher Hannah. Bei den Doppelsitzern hatten wieder mal Kofler/Lambacher aus Villnöss die Nase vorn. Wie schon in den bisherigen Saisonrennen war ihnen der Sieg nicht zu nehmen. Die Plätze zwei und drei gingen an Mair/Müller und Frei/Frei (beide ASC Laugen Tisens).

Den Sieg bei den Herren konnte sich Tobias Müller des ARC Ulten sichern. Es gelang ihm, die Leistung der vergangenen Rennen zu bestätigen und sich zum ersten Mal zum Landesmeister zu küren. Er setzte sich vor Sebastian Frei vom ASC Laugen Tisens und dem Lokalmatador Christian Torggler des ASV Latzfons-Verdings durch.

Die schnellsten Mannschaften der allgemeinen Klasse waren der ASV Latzfons-Verdings vor dem ASC Laugen und dem ASV Pfeffersberg. In der Jugendwertung siegte der ASV Villnöss, vor dem ASV Wengen und dem ASV Lüsen.

