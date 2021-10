Langläufer erobern bei Kaiserwetter die Gletscherloipe

Langlauf-Nationalmannschaften am Schnalstaler Gletscher

Schnals – Von Ende November 2022 bis Mitte März 2023 steht den professionellen Langläufer wieder ein volles Weltcup-Programm bevor: der Auftakt für Männer und Frauen findet traditionell im finnischen Ruka statt. Es folgen fünf Rennblöcke inklusive der Tour de Ski Ende mit Halt in Val di Fiemme (3./4.01.2022) sowie dem Weltcupfinale vom 18. bis 20. März 2022 in Tyumen, Russland. Hinzu kommt im Februar das Großereignis der Olympischen Winterspiele in Peking, China.

Den letzten Monat nutzen verschiedene Nationalteams für das Training am Schnalstaler Gletscher. „Die rund drei Kilometer lange Höhenloipe auf 3.000 Meter über dem Meer ist bei den Nationalmannschaften sehr beliebt“, meint Stefan Hütter, Marketingleiter der Alpin Arena Schnals.

„Neben dem finnischen und schwedischen Team sind auch die Mannschaften von Russland, Estland, Slowenien und natürlich Italien mit dem erfahrenen Trainer der Männermannschaft Paolo Riva vor Ort“, so Hütter weiter.