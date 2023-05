Langläufer und Nordische Kombinierer setzen auf Kontinuität

Bozen – Beim Landeswintersportverband Südtirol haben die Planungen für die Saison 2023/24 längst begonnen. So wurden in den vergangenen Wochen die neuen Landeskader zusammengestellt. Im Skilanglauf und bei den Nordischen Kombinierer vertraut man auch künftig auf bestehende Strukturen.

Nicht weniger als 23 Athletinnen und Athleten gehören im nächsten Winter dem Landeskader Skilanglauf an. Drei davon bilden das Olympia-Team: Es sind David Oberhofer, Giacomo Petrini und Hannes Oberhofer – allesamt Jahrgang 2003 und für den ASC Sesvenna startberechtigt. „Auf nationaler Ebene wurde der U23-Kader abgeschafft. Es ist alles auf die Olympischen Spiele 2026 ausgerichtet. Dieses Trio ist noch sehr jung und hat es heuer nicht in den Kader für Mailand-Cortina geschafft. Wir werden die Jungs aber besonders fördern, damit sie den Sprung schnellstmöglich packen werden“, sagt Cheftrainer Veit Angerer, der im Trainerteam auf seine Kollegen Rudi Prieth, Walter Stanzl und Björn Angerer zählen darf.

Dem Elite-Kader gehören Riccardo Foradori (Jahrgang 2004/ASC Sesvenna) und Ruben Wurzer (2005/ASV 5V Loipe) an. Den A-Kader bilden Carlo Bettini (2007/ASC Sesvenna), Aaron Gallmetzer (2007/ASC Sesvenna), Luca Pietroboni (2007/ASC Sesvenna) und Lukas Schwingshackl (2007/ASV 5V Loipe) bei den Burschen, sowie Marta Bellotti (2007/ASC Sesvenna), Livia Kargruber (2006/ASV 5V Loipe), Erica Negrini (2004/ASC Sesvenna) und Giada Santus (2004/ASC Sesvenna) bei den jungen Frauen. Emanuele Franzoni (2007/ASC Sesvenna), Elias Oberhöller (2007/ASC Sarntal) und Matteo Piazzi (2005/ASC Sesvenna) stehen im B-Kader der Burschen.

Noch ein Schneetraining Ende Mai oder Anfang Juni

Für den B-Kader der Nachwuchslangläuferinnen wurden hingegen Eva Bergmann (2007/ASV 5V Loipe), Lotta Haselrieder (2007/Kronspur ALV), Lilly Mae Hess (2006/Kronspur ALV), Lea Hintner (2007/ASV 5V Loipe), Annika Hofmann (2007/ASV 5V Loipe), Emma Schwitzer (2008/ASC Sarntal) und Heidi Venturini (2006/ASC Sesvenna) nominiert.

„Wir werden Ende Mai, Anfang Juni – je nach Schneelage – noch einmal auf dem Stilfser Joch auf Schnee trainieren. Anfang Juli beginnen wir dann mit den regulären Trainingslagern. Wir sind alle topmotiviert und blicken der neuen Saison hoffnungsvoll entgegen“, sagt Langlauf-Chefcoach Veit Angerer.

Acht Athletinnen und Athleten bilden den Landeskader Nordische Kombination

Beim Landeskader Nordische Kombination hat weiterhin Romed Moroder aus Gröden das Sagen. Ihm steht mit Mattia Runggaldier – ebenfalls aus Gröden – ein erfahrener Trainer zur Seite. Das Duo arbeitet seit vier Jahren erfolgreich zusammen.

Den A-Kader der Burschen bilden Noè Broll (Jahrgang 2009/ASC Gröden), Min Iorio (2008/ASC Gröden) und Felix Mair (2006/ASC Gröden). Iorio und Mair werden vom italienischen Wintersportverband beobachtet und gehören somit auch dem Team „FISI Osservati“ an. Bei den Mädchen zählen Anna Oberhofer (2008/ASC Gröden) und Leonie Runggaldier (2009/ASC Gröden) zur Speerspitze des Landeskaders. In den B-Kader wurden drei weitere Nachwuchshoffnungen des ASC Gröden einberufen, und zwar Johanna Mahlknecht (2009), Siria Marcato (2008) und Emily Senoner (2009).

„Wir werden, sobald es die Wetterlage erlaubt, auf Monte Pana auf der kleinen Schanze trainieren. Das dürfte in zirka zwei Wochen soweit sein. Danach sind weitere Übungseinheiten auf der 60-Meter-Schanze in Predazzo geplant. Das dürfte vermutlich in drei Wochen soweit sein. Zudem möchten wir in den nächsten Monaten gemeinsame Trainingseinheiten mit der italienischen Nationalmannschaft absolvieren, wie wir es auch schon in den vergangenen Jahren getan haben“, erklärt Romed Moroder abschließend.

Verantwortlicher innerhalb des Landeswintersportverbandes Südtirol für die Sportarten Skilanglauf und Nordische Kombination ist weiterhin Walter Eberhöfer.