Langlauf-Tour-Vorjahressieger Amundsen gibt erkrankt auf

Von: APA/sda

Vorjahressieger Harald Oestberg Amundsen ist am Ruhetag aus der Tour de Ski ausgestiegen. Dies bestätigte der Weltverband FIS. Zu den heimischen Medien sagte der 26-Jährige, er sei am Donnerstagmorgen “mit einem brennenden Hals und Kopfweh” aufgewacht. So sei eine Fortsetzung des Etappenrennens “hoffnungslos”. Amundsen gewann im vergangenen Winter sowohl die Tour als auch den Langlauf-Gesamtweltcup. Aktuell lag er in der Tour auf Platz drei.

Amundsen hatte auf den beiden Teilstücken an Silvester und Neujahr in Toblach triumphiert. Als Gesamtdritter wies er 57 Sekunden Rückstand auf seinen führenden Landsmann Johannes Klaebo auf. Der Österreicher Mika Vermeulen ist Vierter.