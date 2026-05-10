Lars Aaron Senoner löst WM- und EM-Ticket in Tacen

Von: ka

Meran/Tacen(SLO) – Nach dem schwierigen Auftakt in Ivrea (Piemont) haben die Kanuten des SC Meran/Raika-Torggler bei den weiteren Qualifikationsrennen in Tacen vor den Toren der slowenischen Hauptstadt Laibach stark aufgezeigt. Auf der anspruchsvollen Wildwasserstrecke im Rahmen des „Paddle Europe Open Slalom Cup“ gelang vor allem Lars Aaron Senoner der große Durchbruch: Der 17-Jährige qualifizierte sich im Kajak-Einer der U18 für die Junioren-Weltmeisterschaft in Krakau (Polen) sowie die Europameisterschaft in Épinal (Frankreich).

Die Rennen am Freitag und Samstag galten gleichzeitig als Ausscheidung für die italienische Junioren-, U23- und Senioren-Nationalmannschaft, der erste Lauf am Freitag und die Quali am Samstag. Nach den knapp verpassten Kriterien in Ivrea zeigte Lars Aaron Senoner in Tacen eine deutliche Leistungssteigerung. Mit einem starken und fehlerfreien Lauf am Freitag belegte er in der offenen Gesamtwertung Rang 11. In der Gesamtwertung der nationalen U18-Qualifikation im Kajak-Einer setzte er sich vor Marco Bacchin und Oliver Fina durch. Im Canadier-Einer verpasste Senoner die Qualifikation hingegen noch knapp. Dort wird der dritte und letzte Startplatz erst bei der U18-Italienmeisterschaft in Valstagna in drei Wochen vergeben.

„Heute hatte ich richtig guten Flow auf dem Wasser. Die Linie hat gepasst und ich habe versucht, das Boot einfach laufen zu lassen“, erklärte Senoner nach dem Rennen. „Über die Qualifikation im Kajak-Einer freue ich mich natürlich extrem. Im C1 wäre noch mehr möglich gewesen, aber jetzt konzentriere ich mich voll auf meine Chance in Valstagna.“

Auch Sara Furlan zeigte auf der schwierigen Strecke eine gute Leistung. Der U18-Athletin gelang unter anderem am Freitag ein fehlerfreier Lauf ohne Torberührung. Für eine direkte Qualifikation reichte es zwar noch nicht, sie wahrt sich aber ebenfalls bei der Italienmeisterschaft in Valstagna ihre Chancen auf einen Platz im Nationalteam.

Für den erst 14-jährigen Jacopo Vicentini waren die Rennen in Tacen eine Premiere auf diesem Niveau. Trotz einiger Fahrfehler meisterte er die schwierige Strecke mutig und sammelte wertvolle internationale Erfahrung.

Bei den Damen konnte sich Carolin Schaller (28), die für den SC Meran startet und in Augsburg als Lehrerin arbeitet, trotz starker Leistungen nicht für das italienische Nationalteam qualifizieren.

Für den SC Meran/Raika-Torggler war das Wochenende in Tacen dennoch ein wichtiger Erfolg. Bereits am kommenden Wochenende folgt mit dem 69. internationalen Kanuslalom in Meran der nächste große Wettkampf auf der Passer.

Anbei die Ergebnisse:

ICF-Kanuslalom Level 4, 2 Durchgänge (Freitag)

Kajak-Einer, Männer: 1. Jan Tominc (SLO) 83,03 Sekunden/0 Strafsekunden; 2. Martin Srabotnik (SLO) 83,21/2; 3. Giovanni De Gennaro (ITA) 83,86/0; 11. Lars Aaron Senoner 87,27/0; 59. Jacopo Vicentini 184,80/56. (beide SC Meran/Raika-Torggler)

Kajak-Einer, Frauen: 1. Eva Alina Hocevar (SLO) 94,74/0; 2. Agata Spagnol 99,49/0; 3. Stefanie Horn (beide ITA) 100,24/2; 14. Carolin Schaller 115,23/4; 22. Sara Furlan 139,15/0 (beide SC Meran/Raika-Torggler)

Canadier-Einer, Männer: 1. Benjamin Savsek (SLO) 89,53/0; 2. Elio Maiutto 89,98/2; 3. Marino Spagnol (beide ITA) 90,62/0; 17. Lars Aaron Senoner (SC Meran/Raika-Torggler)107,35/0.

World Ranking-Kanuslalom, Quali und Finale (Samstag)

Kajak Einer Männer, Finale (12 Kanuten): 1. De Gennaro 73,35/0; 2. Ziga Lin Hocevar 74,57/0; 3. Peter Kauzer (beide SLO) 75,53/0. Quali: 28. Senoner 86,23/4; 76. Vicentini 202,31/104.

Kajak Einer Frauen, Finale (12 Kanuten): 1. Francesca Malagutti (ITA) 87,70/2; 2. Ria Sribar (USA) 89,16/2; 3. Horn 89,39/4. Quali: 22. Schaller 112,15/6; 25. Furlan 120,60/10.

Canadier Einer Männer, Finale (12 Kanuten): 1. Luka Bozik (SLO) 79,44/0; 2. Raffaello Ivaldi 82,04/0; 3. Flavio Micozzi (beide ITA) 82,56/0. Quali: 20. Senoner 102,12/12.