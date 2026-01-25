Aktuelle Seite: Home > Sport > Latzfons: Großer Preis von Europa im Sportrodeln
Christian Torggler fuhr souverän zum Sieg

Latzfons: Großer Preis von Europa im Sportrodeln

Sonntag, 25. Januar 2026 | 21:06 Uhr
Lambacher/Schwienbacher
Grubertechnik
Von: ka

Latzfons – Bei winterlichem Wetter trafen sich Europas Sportrodler am Wochenende in Latzfons ein, um den Großen Preis von Europa zu bestreiten.

Auf der Lahnwiesen Rodelbahn hatte allerdings der Veranstalter mehr zu tun als geplant, da der relativ starke Schneefall am Samstag und am Sonntag alles andere als ideal für ein Rodelrennen ist. Das OK Team Latzfons sorgte mit einem ganzen Tross an Helferinnen und Helfern für perfekte Bedingungen auf und neben der Bahn, sodass fairen und spannenden Wettkämpfen nichts im Wege stand. Ganz besonders dürfte den Latzfonsern dann gefallen haben, dass ein Athlet aus dem kleinen Dorf oberhalb von Klausen zum Sieg fuhr.

Grubertechnik

Christian Torggler, bisher in der ganzen Saison schon sehr stark unterwegs, nutzte die Anfeuerungen des einheimischen Publikums aus und fuhr souverän zum Sieg. Nach dem ersten Lauf noch in Lauerstellung, legte er im Finale einen Zahn zu und konnte sich als einziger Herr mehr als nur ein paar Hundertstelsekunden von seinem ersten Nachfolger absetzen. Beim eng umkämpften Krimi um die restlichen Podestplätze hatte Tobias Müller das Vergnügen den zweiten Platz zu erreichen. Knapp dahinter folgte mit Frei Sebastian ein weiterer Südtiroler.

Grubertechnik

Ein reines Südtirolerpodest gab es dann auch bei den Damen und bei den Doppelsitzern. Bei den Damen war Silvia Runggatscher aus Villnöss die schnellste. Sie setze sich mit zwei sehr starken Leistungen, und neuem Bahnrekord vor Lara Peccei aus Wengen/La Val und der Olangerin Hannah Tschurtschenthaler durch.

Grubertechnik

Im Doppelsitzer Bewerb war einmal mehr das Doppel Patrick Lambacher und Simon Schwienbacher nicht zu schlagen (Lambachers Brüder Matthias und Peter gewannen etwa genau zur selben Stunde bei der Europameisterschaft im Alpinrodeln die Goldmedaille). Auf Platz zwei folgte das neue Doppelteam der Saison Pircher/Gruber aus Tisens, welche vermutlich ohne eines gröberen Fehlers im ersten Lauf, dem siegreichen Duo sehr gefährlich geworden wären. Das Podest komplettierten mit Mair/Müller zwei weitere Doppelpartner aus Tisens.

Ergebnisse

Bezirk: Eisacktal

