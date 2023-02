Laufclub Pustertal: “Weil die Freude am Laufen verbindet”

Bruneck – Im Jänner haben sich die Mitglieder des Laufclub Pustertal zu ihrer alljährlichen Vollversammlung zusammengefunden. Es wurden Altes reflektiert und neue Pläne für die Zukunft geschmiedet. Für die Realisierung der Vorhaben zeichnet sich nun der neu gewählte Ausschuss unter der Federführung von Präsident Gerd Kathrein verantwortlich.

Der Laufclub Pustertal wurde im März 2014 von den ambitionierten Läufern Georg Brunner, Hermann Achmüller, Nino La Marchina und Gunnar Leiter gegründet. „Mit dem Verein wollten wir eine Plattform schaffen, in der sich Menschen mit derselben Leidenschaft zum Laufen treffen und austauschen können“, so Georg Brunner, Gründungsmitglied und bisheriger Präsident.

Der Erfolg gibt ihm offensichtlich Recht, denn der Verein hat sich von zunächst 25 Mitgliedern auf aktuell 70 Mitglieder gemausert. „Die Mitgliederanzahl soll in etwa in dieser Größenordnung beibehalten werden“, so der Tenor des Ausschusses. Damit möchte man die persönliche Note des Vereins aber auch eine gewisse Exklusivität beibehalten.

Am 28. Jänner sind die Mitglieder des Laufclubs der Einladung zur jährlichen Vollversammlung gefolgt. Der Präsident Georg Brunner erläutert, dass die letzten Jahre mit großen Unsicherheiten verbunden waren. Dadurch hätte auch das Vereinsleben gelitten, jedoch sei es ihm und dem gesamten Ausschuss eine Herzensangelegenheit, das Fortbestehen des Vereins zu sichern.

Daher plant der Laufclub für das Jahr 2023 ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm, um die Laufsportbegeisterten, die an sich eher Individualsportler sind, wieder näher zusammenzuführen. „Der Ausschuss kann hier lediglich Vorschläge einbringen und die Richtung vorgeben“, so Georg Brunner, „es bedarf aber der Bereitschaft und der Mitarbeit eines jeden einzelnen Mitgliedes, um den Verein am Leben zu erhalten.“ Ein großer Dank gilt an dieser Stelle auch den Sponsoren des Vereins, ohne deren Zutun es wohl kaum möglich wäre, die geplanten Vorhaben umzusetzen.

Am Ende der Vollversammlung wurde der neue Ausschuss gewählt. Zu den bereits bestehenden Mitgliedern Georg Brunner, Gerd Kathrein, Christoph Rauter, Horst Pescolderung, Daniel Schwingshackl und Hermann Achmüller hat sich nun auch Hermann Plaickner aus Mühlwald dazu gesellt. Letzterer ist selbst seit vielen Jahren passionierter Läufer und stellt als engagiertes Mitglied eine große Bereicherung für den Ausschuss dar.

Nach insgesamt neun Jahren und drei Legislaturperioden, hat der bisherige Präsident Georg Brunner das Zepter an Gerd Kathrein übergeben. Dieser hat den Präsidenten seit vielen Jahren in der Rolle des Vizepräsidenten unterstützt und wird nun für die nächsten drei Jahre das Amt des Präsidenten übernehmen. Gemäß dem Motto „Eine Leidenschaft. Ein Team. Ein Ziel.“ ist der neue Präsident davon überzeugt, den Verein rasch wieder aufleben lassen zu können: „Einfach darum, weil uns die Freude am Laufen verbindet und wir uns hier regelmäßig mit anderen, laufambitionierten Gleichgesinnten austauschen können.“

Den Mitgliedern selbst wünscht der neu konstituierte Ausschuss viel Freude am Laufen sowie eine erfolgreiche und verletzungsfreie Laufsaison.