Leichtathletik: Südtiroler holen 19 Regionalmeister-Titel

Südtiroler Athleten waren am Samstag in Cles und am Sonntag in Reischach im Einsatz

Cles/Reischach – Am Wochenende fanden die Leichtathletik-Regional-Einzelmeisterschaften statt. Die Südtiroler Athleten waren am Samstag in Cles und am Sonntag auf der neuen Anlange in Reischach im Einsatz und holten sich 19 der insgesamt 39 vergebenen Titel.

Die Damen holten neun Mal Gold, sechs Mal davon in Reischach. Auf der hochmodernen Anlage im Pustertal gewann die frischgebackene U18-Berglauf-Italienmeisterin Anna Hofer aus Rabland den 5000-m-Lauf, Lara Vorhauser vom ASV Sterzing siegte über 800 m. Isabel Vikoler entschied den 400-m-Hürdenlauf in guten 1:03.18 Minuten für sich. Ihre Teamkollegin bei der SG Eisacktal, Angela Kier, schnappte sich den Regionalmeistertitel im Dreisprung mit 12.34 m. Die Signater Speerwerferin Sarah Fischnaller brachte es auf 38.88 m, außerdem war die 4×400-m-Staffel des Südtirol Team Clubs (Maddalena Melle, Milla Möseneder, Agata D’Angelo, Federica Cavalli) in 3:57.72 Minuten eine Klasse für sich. Die Bruneckerin Sprinterin Ira Harrasser stellte über 200 m in 24.44 Sekunden eine Spitzenzeit auf.

Schon am Tag zuvor glänzte die Pustererin in Cles über 100 m in 12.22 Sekunden. Nathalie Kofler aus Lana, die erst am Mittwoch in Linz mit 4.15 m eine neuen Stabhochsprung-Landesrekord aufstellte, kam auf 3.80 m. Isabel Eccli gewann den 100-m-Hürdenlauf in 14.83 Sekunden. Linda Palumbo aus Trient, die für den Südtirol Team Club startet, war über 3000 Hindernis nicht zu schlagen. Die Tierserin Katja Pattis erzielte in 10:41.19 Minuten eine neue Bestzeit.

Auch die Südtiroler Herren räumten an diesem Wochenende ordentlich ab. In Cles siegte der für den Athletic Club 96 Bozen startende Abdessalam Machmach über 400 m in 48.90 Sekunden, seine Teamkollegen Nicolò Fusaro und Destiny Nkeonye waren im Stabhochsprung bzw. Weitsprung nicht zu schlagen. Simon Zandarco vom SV Lana gewann den 110-m-Hürdenlauf in 15.56 Sekunden.

Machmach holte heute in Reischach zwei weitere Titel. In seiner Paradedisziplin über 800 m stoppte er die Zeitmessung bei 1:51.47 Minuten, zudem gewann er mit der 4×100-m-Staffel Gold. Der Passeirer Speerwerfer Hubert Göller, ebenfalls vom Athletic Club, kam auf gute 58.07 m. 5000-m-Läufer Raphael Joppi siegte in 15:23.98 Minuten, auch die U18-Talente Euan De Nigro (3000 m) und Herrmann Ludescher (400m Hürden) wussten zu überzeugen.

Die Ergebnisse bei der Regionalmeisterschaft in Reischach:

Damen

200m: 1. Alice Murari (Quercia Trentingrana) 24.15

800m: 1. Lara Vorhauser (ASV Sterzing) 2:16.81

5000m: 1. Anna Hofer (Sportclub Meran) 18:02.92

400m Hürden: 1. Isabel Vikoler (SG Eisacktal) 1:03.18

Hoch: 1. Asia Tavernini (Quercia Trentingrana) 1.80

Drei: 1. Angela Kier (SG Eisacktal) 12.34

Kugel: 1. Silvia Baitella (Quercia Trentingrana) 11.96

Speer: 1. Sarah Fischnaller (Südtirol Team Club) 38.88

Staffel 4x400m: 1. Südtirol Team Club (Maddalena Melle, Milla Möseneder, Agata D’Angelo, Federica Cavalli) 3:57.72

Herren

200m: 1. Francesco Libera (Atletica Valli di Non e Sole) 21.30

800m: 1. Abdessalam Machmach (Athletic Club 96 Bozen) 1:51.47

3000m U18: 1. Euan De Nigro (SG Eisacktal) 8:49.64

5000m: 1. Raphael Joppi (Südtiroler Laufverein) 15:23.98

400m Hürden U18: 1. Herrmann Ludescher (Athletic Club 96 Bozen) 1:00.95

400m Hürden: 1. Giulio Lutterotti (Quercia Trentingrana) 53.43

Hoch: 1. Stefano Ramus (Atletica Valli di Non e Sole) 2.03

Drei: 1. Simone Fedel (Quercia Trentingrana) 14.52

Kugel: 1. Alberto Cerisara (Quercia Trentingrana) 14.11

Speer: 1. Hubert Göller (Athletic Club 96 Bozen) 58.07

Staffel 4x100m: 1. Athletic Club 96 Bozen A (Ebrima Bojang, Isalbet Juarez, Destiny Nkeonye, Abdessalam Machmach) 3:26.42

Die Ergebnisse bei der Regionalmeisterschaft in Cles:

Damen

100m: 1. Alice Murari (Quercia Trentingrana) 12.08

400m: 1. Jessica Peterle (Quercia Trentingrana) 55.71

1500m: 1. Luna Giovanetti (Atletica Valle di Cembra) 4:43.69

3000 Hindernis: 1. Linda Palumbo (Südtirol Team Club) 10:26.73

100m Hürden: 1. Isabel Eccli (Südtirol Team Club) 14.83

Stab: 1. Nathalie Kofler (SV Lana) 3.80

Weit: 1. Martina Tomasi (Atletica Valli di Non e Sole) 5.85

Diskus: 1. Gloria Ava (GS Valsugana Trentino) 39.34

5000m Gehen: 1. Vittoria Giordani (Quercia Trentingrana) 23:24.01

Staffel 4x100m: 1. Quercia Trentingrana A 47.71

Herren

100m: 1. Tommaso Marcato (Quercia Trentingrana) 11.08

400m: 1. Abdessalam Machmach (Athletic Club 96 Bozen) 48.90

1500m: 1. Pietro Pellegrini (Atletica Valle di Cembra) 3:52.65

3000 Hindernis: 1. Marco Bonan (Quercia Trentingrana) 9:43.70

110m Hürden: 1. Simon Zandarco (SV Lana) 15.56

Stab: 1. Nicolò Fusaro (Athletic Club 96 Bozen) 4.70

Weit: 1. Destiny Nkeonye (Athletic Club 96 Bozen) 7.12

Diskus: 1. Lorenzo Naidon (Quercia Trentingrana) 44.27

Staffel 4x100m: 1. Atletica Valli di Non e Sole 41.56