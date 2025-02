Leipzig nach 1:0 gegen Wolfsburg im DFB-Pokal-Semifinale

Von: apa

RB Leipzig steht im Semifinale des deutschen Fußball-DFB-Pokals. Die Sachsen feierten am Mittwoch einen 1:0-Heimsieg über Wolfsburg, Goldtorschütze war Benjamin Sesko aus einem Handelfmeter (69.). Gästetrainer Ralph Hasenhüttl tauschte Patrick Wimmer in der 81. Minute aus, auf der Gegenseite kamen Nicolas Seiwald in der 91. und Christoph Baumgartner in der 93. Minute ins Spiel. In die Vorschlussrunde zogen neben RB auch Leverkusen, Stuttgart und Drittligist Bielefeld ein.

Der Sieg war auch eine Erleichterung für Marco Rose. Bei einem Out hätte der Leipzig-Coach möglicherweise seinen Job verloren.