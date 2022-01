Letztes Regular Season Wochenende wird eingeläutet

Bozen – Nach diesem Wochenende werden die 17 Teams der Alps Hockey League planmäßig in drei Gruppen aufgeteilt. Die Mannschaften kämpfen in den nächsten Tagen noch um die Qualifikation für die Master Round bzw. um wichtige Bonuspunkte in der Zwischenrunde. Eröffnet wird das letzte Wochenende der ersten Phase am Donnerstag mit sieben Spielen.

Alps Hockey League | 20.01.2022:

Do, 20.01.2022, 19.00 Uhr: Wipptal Broncos Weihenstephan – EC-KAC Future Team | PPV-Stream

Referees: LAZZERI, PINIE, De Zordo, Pace

Sowohl die Wipptal Broncos Weihenstephan als auch das EC-KAC Future Team haben keine Chance mehr die Master Round zu erreichen, können sich aber in den verbleibenden Begegnungen ihre Ausgangsposition für die jeweilige Qualification Round verbessern. Während die Broncos gut aus ihrer 14-tägigen Pause gekommen sind und sich klar gegen die Vienna Capitals Silver durchsetzen konnten, stand das KAC Future Team über einen Monat, ehe es bei seinem Comeback eine 0:3 Niederlage gegen Asiago hinnehmen musste. Das erste Saisonduell entschieden allerdings die Klagenfurter mit 4:2 für sich.

Do, 20.01.2022, 19.00 Uhr: HDD SIJ Acroni Jesenice – Steel Wings Linz

Referees: HEINRICHER, PAHOR, Bergant, Holzer

Tabellenführer HDD SIJ Acroni Jesenice hat sich nicht nur bereits für die Master Round qualifiziert, sondern startet diese bereits fix mit der maximalen Anzahl an Bonuspunkte. Die Steel Wings Linz, die nach diesem Wochenende die Saison einer der beiden Qualification Rounds fortsetzen muss, hingegen müssen ohne Bonuspunkte auskommen. Dementsprechend sind auch die Favoritenrollen in dieser Begegnung verteilt. Aber zumindest in der vergangenen Saison gelang den Linzern einmal die große Überraschung gegen die Slowenen.

Do, 20.01.2022, 19.00 Uhr: Migross Supermercati Asiago Hockey – EHC Lustenau | PPV-Stream

Referees: DURCHNER, KUMMER, Mantovani, Piras

Migross Supermercati Asiago Hockey empfängt im Spitzenspiel der Runde den EHC Lustenau. Beide Teams können von einem Platz in der Master Round nicht mehr verdrängt werden. Im direkten Duell geht es nun aber um wichtige Bonuspunkte für die Zwischenrunde. Während Asiago seinen zweiten Platz absichern möchte, gilt es für die Vorarlberger den vierten Platz in trockene Tücher zu bringen. Das erste Saisonduell entschied Lustenau für sich. Saisonübergreifend konnte sich in den vergangenen fünf Aufeinandertreffen immer das Heimteam durchsetzen.

Do, 20.01.2022, 19.00 Uhr: Rittner Buam – Red Bull Hockey Juniors | PPV-Stream

Referees: PODLESNIK, STEFENELLI, Da Pian, Puff

Die Rittner Buam empfangen zum Auftakt des letzten Wochenendes der Regular Season die Red Bull Hockey Juniors. Während die Buam ihren Platz unter den Top-6 bereits sicher haben, könnte es für die Juniors noch eng werden. Der aktuelle Punkteschnitt ist lediglich um 0,003 Punkte besser als jener des siebent platzierten Cortina. Können die Salzburger nicht zumindest zwei Punkte erobern, würden diese bereits zwischenzeitlich wieder aus den Master Round-Plätzen fallen. Die Rittner Buam hingegen könnten gar noch den zweiten Tabellenplatz erreichen. Das erste Saisonduell war noch eine klare Angelegenheit für die Buam.

Do, 20.01.2022, 19.00 Uhr: HC Meran/o Pircher – EC Bregenzerwald | PPV-Stream

Referees: LEGA, OREL, Bassani, Pötscher

Beim Duell zwischen dem HC Meran/o Pircher und dem EC Bregenzerwald treffen zwei Teams aufeinander die in der Tabelle recht eng beisammen liegen. Für beide Teams geht es noch um Bonuspunkte für die Qualification Round. Mit einem vollen Erfolg könnte der Liga-Newcomer zu den Vorarlbergern aufschließen. Diese beiden Teams treffen erstmals in der Alps Hockey League aufeinander.

Do, 20.01.2022, 19.00 Uhr: BEMER VEU Feldkirch – SHC Fassa Falcons | PPV-Stream

Referees: RUETZ, SORAPERRA, Brondi, Rinker

Der SHC Fassa Falcons steht vor einem wichtigen Auswärtsspiel bei der BEMER VEU Feldkirch. Aktuell liegen die Falken noch auf einem Qualifikationsplatz für die Master Round. Der Vorsprung auf die Verfolger ist allerdings gering und jeder Punkteverlust könnte bei der Endabrechnung des Grunddurchgangs teuer werden. Die Feldkircher würden aktuell ohne Bonuspunkte in die Qualification Round starten, nur mit einem starken Finish könnten sich die Vorarlberger noch einen Vorteil erspielen.

Do, 20.01.2022, 19.00 Uhr: Vienna Capitals Silver – HC Gherdeina valgardena.it | PPV-Stream

Referees: HLAVATY, WIDMANN, Legat, Weiss

Der HC Gherdeina liegt aktuell außerhalb der Plätze für die Master Round. Bei einem starken Wochenende könnte diese allerdings in letzter Sekunde noch erreicht werden. Zunächst wären volle drei Punkte gegen die Vienna Capitals Silver erforderlich, um noch ein Wörtchen um die Top-6 mitreden zu können. Die Wiener liegen auf dem letzten Platz und werden dementsprechend ohne Vorteile in die Qualification Round starten müssen. Das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison entschied Gherdeina mit 4:1 für sich.