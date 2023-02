Letztes Spiel für den HCB vor der Pause

Bozen – Sieben Siege in Folge, dreizehn aus den letzten vierzehn Begegnungen, das ist die Erfolgsserie des HCB Südtirol Alperia vor dem letzten Match, bevor es in die internationale Pause geht. Morgen Freitag, 3. Februar, mit Spielbeginn um 19.45 Uhr steht in der Sparkasse Arena das Big Match gegen den EC IDM Wärmepumpen VSV auf dem Programm.

Zielsetzung ist der erste Platz

Die Weißroten führen die Rangliste mit 92 Punkten an, zwei mehr als der direkte Verfolger Salzburg, der ein Spiel weniger ausgetragen hat. Für Frank und Co geht es um wichtige drei Punkte, einmal um die Red Bull auf Distanz zu halten und zum zweiten, unter den Top zwei zu verbleiben, was die Qualifikation für die kommende Champions Hockey League bedeuten würde: bei noch sechs auszutragenden Runden liegt der drittplatzierte Innsbruck sechs Punkte hinter den Weißroten und hat ein Match mehr ausgetragen.

Villach in Top-Form

Der nächste Gegner ist ein harter Brocken. Von den drei vorangegangenen Duellen gegen die Kärntner haben die Foxes zwei verloren (6-3 in der Stadthalle und 1-3 in der Sparkasse Arena), nur das letzte Match in Kärnten am 30. Dezember konnte Bozen mit 5:2 für sich entscheiden. Das Team von Coach Rob Daum nimmt aktuell den vierten Tabellenrang ein und hat die Qualifikation für die Playoffs fast schon in der Tasche. Die Österreicher befinden sich in beneidenswerter Form, haben gerade das Derby gegen den KAC gewonnen und haben sieben von den letzten acht Begegnungen gewonnen. Die „Rädelsführer” im Kärntner Team sind Robert Sabolic, Chris Collins, John Hughes und Anthony Luciani, die alle durchschnittlich mindestens einen Punkt pro Spiel erzielt haben. Gerade die Offensive ist die große Stärke von Villach (zweitbeste der Liga), dem gegenüber steht allerdings die zweitschlechteste Defensivabteilung der ersten acht Mannschaften (130 kassierte Tore).

Das Lineup

Coach Glen Hanlon wird voraussichtlich dasselbe Lineup wie in den Begegnungen vom letzten Wochenende gegen Innsbruck und Graz aufbieten. Daher werden Amorosa, Kasslatter (Turnover) und Glück (verletzt) auf der Tribüne Platz nehmen.

Die internationale Pause

Am Sonntag sind die Foxes spielfrei, dann folgt die internationale Pause, in der die italienische Nationalmannschaft in der Sparkasse Arena vom 9. bis 11. Februar am 4 Nationen Turnier „Michele Bolognini” gemeinsam mit Südkorea, Slowenien und Ungarn teilnehmen wird. Das detaillierte Programm kann auf der Webseite der FISG (www.fisg.it) eingesehen werden. Bozen wird hingegen wieder am 14. Februar in die ICE Hockey League einsteigen (Heimspiel gegen HK SZ Olimpija).

Freitag, 2. Februar, um 19.45 Uhr – Sparkasse Arena, Bozen – Livestream auf https://live.ice.hockey