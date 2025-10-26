Leverkusen besiegt Freiburg 2:0 – Lienhart sieht Gelb-Rot

Von: apa

Bayer Leverkusen hat am Sonntag für das 2:7 in der Fußball-Champions-League gegen Paris Saint-Germain Wiedergutmachung betrieben und einen 2:0-Heimsieg über den SC Freiburg eingefahren. Ernest Poku (22.) und Edmond Tapsoba (52.) trafen für die Werkself, die sich zumindest vorerst auf Rang vier schob. Beim Elften Freiburg wurde ÖFB-Teamspieler Philipp Lienhart in der 74. Minute mit Gelb-Rot ausgeschlossen, sein Landsmann Junior Adamu blieb zur Pause in der Kabine.