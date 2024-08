Lewandowski schießt FC Barcelona erneut zum Sieg

Von: apa

Robert Lewandowski hat den FC Barcelona zum zweiten Sieg im zweiten Spiel geschossen. Der Pole, der beim 2:1-Auftakterfolg über Valencia doppelt getroffen hatte, war am Sonntag gegen Athletic Bilbao in der 75. Minute neuerlich zur Stelle. Damit fixierte er den 2:1-(1:1)-Heimsieg, nachdem die Gäste per Elfer von Oihan Sancet (44.) Barcas Führung durch Jungstar Lamine Yamal (24.) egalisiert hatten. Meister Real Madrid peilt am Sonntag gegen Real Valladolid den ersten Sieg an.

Neuerlich nicht im Kader des FC Barcelona stand Dani Olmo. Spaniens von Leipzig geholter Teamspieler konnte bei der Liga noch immer nicht angemeldet werden.