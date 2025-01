Liensberger Dritte nach 1. Lauf, Ljutic führt, Shiffrin 5.

Von: apa

Katharina Liensberger ist beim letzten Weltcup-Slalom vor der alpinen Ski-WM auf dem Weg zu einem Spitzenplatz. Die Vorarlbergerin liegt nach dem ersten Durchgang in Courchevel auf Rang drei mit 0,68 Sekunden Rückstand auf die führende Kroatin Zrinka Ljutic. Platz zwei hält die Schweizerin Wendy Holdener (+0,19), US-Star Mikaela Shiffrin ist bei ihrem Comeback nach zweimonatiger Verletzungspause Fünfte (+0,87).

Shiffrin hatte sich Ende November bei einem Sturz im Riesentorlauf von Killington eine Bauchmuskelverletzung mit einer sieben Zentimeter tiefen Wunde zugezogen, die operiert werden musste. “Es ist eine Herausforderung, es hat trotzdem Spaß gemacht”, sagte die US-Amerikanerin im ORF-Interview. Sie habe “einige gute Schwünge” gezeigt, aber auch “einige Fehler, die ich eingebaut habe. Am Ende war ich müde”, erklärte die 29-Jährige nach einem langen Lauf.

Aus dem ÖSV-Team war Liensberger, die in der Vorwoche den Riesentorlauf am Kronplatz erkrankt ausgelassen hatte, klar die Nummer eins. Katharina Huber fuhr auf Rang neun (+1,45), Katharina Truppe ist Elfte (+1,50). Im Kampf um das vierte WM-Slalom-Ticket hat sich Katharina Gallhuber im ersten Rennen nach zweimonatiger Pause mit Rang 19 (+2,14) in eine gute Position gebracht, Franziska Gritsch (+2,96) verpasste die Qualifikation für den zweiten Durchgang.